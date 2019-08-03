從「李榮浩楊丞琳的尶尬」 謝金河看美中台三角關係

2019-08-03 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中國大陸8月1日起停發陸客來台自由行通行證。圖為中正紀念堂遊客。 本報資料照片 分享 facebook

8月1日起中國關閉了47個城市來台自由行，財訊傳媒董事長謝金河說，這是兩岸關係大倒退的訊號，另一方面，美中台形成特殊三角關係，未來半年將會看到美國施壓中國，中國對台灣施壓台灣，美國拉台灣一把的狀況。

謝金河今在臉書貼文說，這兩天在微博上，討論最熱烈的是熱戀中的大陸藝人李榮浩和台灣女星楊丞琳的約會怎麼辦，從這個案例可以看出自由行取消了，將增加兩岸人民往來更多天變。

謝金河說，中國政府可能把陸客來台當成給小英政府施壓的武器，間接向台灣人民傳達一個訊息：如果你們再把票投給小英，中國制裁台灣的力道還會繼續再升高，限縮陸客來台可能只是一小步。從這個現象來看，未來還有五個月才大選，台灣還得承受更多的挑戰。

此外，他說美中台特殊的三角關係結構，在台灣大選前可能會更強烈。像先前所羅門群島傳出要在台灣斷交，中國給所羅門更多的籌碼，最後一刻，美國出面擺平，這個事就過了。未來這半年，台灣政治的天空會看到中國，美國兩隻大象盤旋在台灣的天空，這會是新常態。