宜蘭原安排蔡英文明訪渭水之丘 因柯文哲組黨取消

2019-08-03 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



蔡英文總統明天將到宜蘭，行程安排中，原規畫到蔣渭水移靈的礁溪櫻花陵園致意，參訪「渭水之丘」，但因台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，為免不必要聯想，因此取消。

協助安排行程的宜蘭市江聰淵受訪時指出，行程早定，蔣渭水先生生日前，原安排蔡總統明天上午參訪渭水之丘，在蔣渭水靈前獻花致意，並由設計渭水之丘的建築師黃聲遠解說，行程邀請蔣渭水後代、蔣渭水文化基金會相關人員陪同，現已取消。

江聰淵表示，已向蔣渭水的家人溝通並致歉，取得諒解，有機會蔡總統還是會到渭水之丘，向蔣渭水先生致意。

蔡英文總統明天到宜蘭行，預定參加2019 宜蘭全民供佛僧暨孝親報恩大會，參訪橘之鄉蜜餞觀光工廠、紅心芭樂果園、中華郵政公司宜蘭縣專館。

其中，宜蘭縣全民供佛齋僧功德會一年一度舉辦盛大的「齋千僧」大會，今年有來自全國各縣市超過1600位高僧大德、法師、大和尚蒞臨參與，超過2500位志工響應。

橘之鄉蜜餞觀光工廠是國內第一家蜜餞觀光工廠，可品嘗手作蜜餞、金棗蜜餞DIY、喝咖啡，享受金棗的酸甜滋味，強調天然健康蜜餞，從選果、醃漬、針刺、漂水、殺菁、真空糖漬、熱風乾燥、到衛生包裝，透明化的製作呈現。

紅心芭樂果園位在員山鄉，紅心芭樂栽培於雪山山脈下的大枕山地區，以雪山水源為主要灌溉源，且當地純屬農業生產區，沒有任何工業汙染，自然生態完整，品質勇冠全國。