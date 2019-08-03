影／扁邀任一邊一國黨魁遭拒 水牛伯:無怨尤留黨挺蔡

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2019-08-03 13:12聯合報 記者盧湘婕╱即時報導

蔡英文總統上午出席第12屆崇越論文大賞頒獎典禮，也和行政院前院長游錫堃同台，蔡會後受訪時表示，游錫堃是民進黨創黨員，「此時此刻更需要他跟我們在一起」。

蔡英文總統上午出席第12屆崇越論文大賞頒獎典禮，也和行政院前院長游錫堃同台，蔡會...
蔡英文總統上午出席第12屆崇越論文大賞頒獎典禮，也和行政院前院長游錫堃同台，蔡會後受訪時表示，游錫堃是民進黨創黨員，「此時此刻更需要他跟我們在一起」。記者葉信菉／攝
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