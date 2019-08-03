影／扁邀任一邊一國黨魁遭拒 水牛伯:無怨尤留黨挺蔡

2019-08-03 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 盧湘婕 ╱即時報導



蔡英文總統上午出席第12屆崇越論文大賞頒獎典禮，也和行政院前院長游錫堃同台，蔡會後受訪時表示，游錫堃是民進黨創黨員，「此時此刻更需要他跟我們在一起」。