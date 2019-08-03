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禿頭不怕太陽曬 韓國瑜桃園起手式獲贈整籃大蒜

2019-08-03 12:32聯合報 記者曾健祐╱即時報導

高雄市長韓國瑜獲國民黨提名總統參選人，起手式選在桃園起跑，今天首站抵達龜山區壽山巖參香。被問到上午「郭王會」是否擔心？韓說，立委王金平、鴻海集團創辦人郭台銘都很憂慮台灣現況，所以他們見面，自己是樂觀其成的，同時也呼籲藍軍團結的重要性。

韓國瑜上午近11點抵達壽山巖觀音寺，在眾多韓粉迎接下，先入寺參香祈福後，再轉往寺方在前廣場搭建的舞台和支持者喊話。桃園市議員、壽山巖董事長林正峰也送上一整籃蒜頭，預祝韓國瑜「凍蒜」。

韓說，這次和桃園鄉親面對面懇託、報告很有意義，他和新北市前市長朱立倫一定會攜手合作，不管用什麼方式，他和朱對國家、人民及未來都同樣的關心。

媒體問到，有關綠營分析韓國瑜首站來桃園，要挑戰鄭文燦是不可能的。韓回應，這跟鄭文燦直接上並沒有什麼關係，鄭當市長，他則是來桃園和鄉親拜託，包括總統及立法委員參選人，綠營人士要挑撥、抹黑，是非常正常的

今天上午郭王會，會不會擔心郭台銘、王金平組成第三勢力？韓國瑜說，其實透過王和郭的過去談話，他們都非常憂慮台灣現況，他們也都見過大風大浪，人生經驗豐富，且他們也再三強調藍軍團結的重要性，「所以他們見面，我是樂觀其成的」，大家一定還是要團結；國民黨團結都還不一定能勝利，如果藍軍分裂，他相信選戰大家會更擔心。

壽山巖活動豔陽高照，韓粉一早9點多就已經湧現聚集等待韓的到來，韓國瑜一上台就說「禿頭不怕太陽」，非常感謝大家周六頂著太陽來支持。

韓說，小時候在在龜山、迴龍這一代住過，他自己也是佛教徒，這次來壽山巖觀音參拜，對他而言非常有意義。

他也說，獲國民黨提名總統參選人後，第一站選擇來桃園，又有立法院老同事陳根德，他和陳當年一起打拚亞洲營運中心，事實上這麼多年，亞洲營運中心並沒有很成功，可以說需要再努力。

韓國瑜說禿頭不怕太陽曬。記者曾健祐／攝影
韓國瑜說禿頭不怕太陽曬。記者曾健祐／攝影
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壽山巖搭舞台讓韓國瑜向支持者喊話。記者曾健祐／攝影
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林正峰（右），送韓國瑜（左）整籃大蒜祝他凍蒜。記者曾健祐／攝影
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韓國瑜到壽山巖觀音寺參香。記者曾健祐／攝影
韓國瑜到壽山巖觀音寺參香。記者曾健祐／攝影
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韓國瑜到壽山巖觀音寺參香。記者曾健祐／攝影
韓國瑜到壽山巖觀音寺參香。記者曾健祐／攝影
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韓國瑜到壽山巖觀音寺參香。記者曾健祐／攝影
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