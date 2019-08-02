一邊一國黨勸進任黨魁 游錫堃：只能說抱歉

2019-08-02 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



前總統陳水扁日前預告民間將成立的新政黨「一邊一國行動黨」，已敲定18日舉行成立大會，黨魁人選鎖定行政院前院長游錫堃。游錫堃今晚在臉書貼文表示「謝謝抬愛」，辜負期待只能藉此說抱歉了，意即婉拒一邊一國行動黨勸進任黨魁的行動，民進黨主席卓榮泰也留言感謝，相信能感召更多人繼續以台灣大局為重，團結合作，守護民主。

游錫堃今晚在臉書轉貼「一邊一國行動黨18日成立 勸進游錫堃任黨魁」的新聞連結，並貼文寫到「謝謝抬愛！辜負期待只能藉此說抱歉了！」

游錫堃回憶，32年前他投身台灣民主運動的洪流中，在美麗島事件、林宅血案、陳文成命案、江南命案後不久，於諸多前賢先進奠定基礎上，愛台灣冒著坐牢的危險，秘密策畫「928圓山組黨」，並稱自己「僥倖踢球得分催生了民進黨」。

游錫堃說，如今半甲子共浮沉，已至愛到深處無怨尤！值此黨運低潮時，「吾願與之共榮辱，繼續為台灣正常國家努力。」