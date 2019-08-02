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「台灣民眾黨」黨名有變數？林濁水：內政部別搞小動作

2019-08-02 22:53聯合報 記者林河名╱即時報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，黨名取自台灣民主先驅蔣渭水過去所創政黨，引起蔣家後代不滿，透過基金會表達抗議。內政部次長陳宗彥今天表示，已收到蔣渭水基金會等團體的抗議，對此案一定會審慎認定。

不過，前立委林濁水接受聯合報採訪時認為，當年蔣渭水所創「台灣民眾黨」已經不存在了，內政部實在不必搞小動作，「挑一些有的沒的」，否則，若只要歷史上曾經出現的政黨名稱就不能再使用，可能現在很多黨名都有問題。

蔣渭水文化基金會日前發出聲明表示，柯文哲籌組台灣民眾黨，黨名上容易和蔣渭水當初所創立的台灣民眾黨造成混淆，盼柯文哲斟酌，以示對歷史與蔣渭水的尊重。

陳宗彥表示，政黨法第8條明定，「政黨名稱或簡稱，不得與已設立之政黨名稱或簡稱相同或類似」；近日內政部已經收到蔣渭水基金會等團體的反對和質疑，由於台灣民眾黨在歷史上有一定的地位和意義，內政部對此案認定會審慎處理。

陳宗彥指出，由於柯陣營尚未正式送件，是否真的使用台灣民眾黨這個名稱尚未確定，內政部將待正式送件後，依政黨法第25條「主管機關為審議政黨之處分事件、政黨之名稱、簡稱或政黨標章備案疑義之認定及相關事項，應遴聘社會公正人士以合議方式辦理之」進行審議，若對政黨名稱判斷困難時，則會進一步交給政黨審議委員會審議。

對於柯文哲擬組「台灣民眾黨」，各方反應不一。台南市前副市長曾旭正呼籲柯「不要混淆歷史」、「請立即聲明放棄」，否則未來年輕一代恐忘記「台灣民眾黨」的歷史意義，只記得組黨者叫「柯X」。師大教授范世平則建議柯文哲，不如把新政黨名稱改為「兩岸一家親黨」。

前立委林濁水。聯合報資料照
前立委林濁水。聯合報資料照
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台灣民眾黨蔣渭水內政部
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