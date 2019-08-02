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中共動作頻頻 蔡英文：中國企圖心不只台海在整個區域

2019-08-02 21:45聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統。記者林伯東／攝影
蔡英文總統。記者林伯東／攝影
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蔡英文總統近日接受日本放送協會（NHK）專訪時表示，這段時間以來，中國在台海的軍事是有增加，而且規模也有增加。但它不是在傳統上，只在台海，它已經超越台海，走到太平洋的部分去。這也顯現出來，中國的企圖心不是只有在台海，中國的企圖心是在整個區域。

這項專訪在今晚播出，主持人一開始就針對中國國家主席習近平在一月「告台灣同胞書」四十周年講話提及「一國兩制台灣方案」，詢問蔡總統如何應對，蔡英文說，在習近平提出來所謂「一國兩制、台灣方案」的時候，在那個當下，很多的台灣人覺得是沒辦法接受，做為一個國家領導人，必須以很清楚的方式表達出來，所謂的「一國兩制」，不是台灣人可以接受的。

蔡英文還說，「一國兩制、台灣方案」的提出，讓台灣人覺得，好像長期以來中國主張的一個中國，或者是統一這件事情已經進入了中國的政治時間表。表現出來他們對於所謂台灣問題的解決，有一定時間的壓迫感。

她強調，在很多人的感覺裡面，包括很多台灣人，覺得是中共一方的改變現狀。對台海的和平穩定其實不是一個正向的發展。

被問到習的談話回應，是事先設想好的嗎？蔡總統說，在去年的後半年，甚至於在去年尾的時候，也做了一定程度對情勢的評估，還有對中國方面的觀察。「我們是有感覺到，在今年初的時候，他們有可能提出一個比較大膽的方案」，「所以我們心裡也有一些準備，當他提出來的時候，我們在幾個小時之內就回應了。」

主持人追問，所以當習近平「一國兩制」的發言，有種「終於提出來了」的感受？蔡總統說，在習提出來的同時，她相信在他們內部的準備裡面，也開始了一些作為，希望把「一國兩制、台灣方案」的說法能夠落實在他們的政策，「所以我們也觀察到他們內部也有一些計畫，要把『一國兩制、台灣方案』變成是他政策上的一部分。」

對於習的談話後，就有各種不同動作，例如以台灣海峽為中心進行的軍事活動，是否感受到軍事方面的壓力，最近是否有更強烈的狀況？

蔡總統說，這段時間以來，中國在台海的軍事是有增加，而且規模也有增加。但是它不是在傳統上，只有在台海的這些活動，它已經超越台海，走到太平洋的部分去。這也顯現出來，中國的企圖心不是只有在台海，中國的企圖心是在整個區域。區域中所有的國家，尤其是民主國家，在面對這種情勢的時候，應以一種共同面對的心態來看這個區域的軍事發展。

除了軍事能力的強化之外，蔡總統表示，政府也同時強化了反中國滲透台灣社會的能力。中國長期以來，尤其是近來，持續強化滲透台灣每一個社會部門的能力，政府也都有很密切的觀察，同時也有掌握。

蔡英文說，台灣是一個民主社會，「民主社會很大的一個風險，就是很容易被以民主的方式來滲透。」換句話說，我們強調的是自由，一個自由的生活方式。所以任何的交流，我們都抱持一個開放的態度。但是透過交流來達到滲透或短暫的目的，這個我們就必須要有特別的警覺。所以政府持續地提醒台灣社會，政府對於交流，是採取一個開放的態度，但是必須要警覺到，中國確實有利用很多不同程度、不同部門的交流，來達到滲透台灣的目的。

她表示，政府要強化台灣的一般人民，在交流的同時，可以強化他們這種反滲透的能力，這是希望台灣的人民可以有警覺，也可以自我建構一個反滲透的能量。

此外，蔡總統再度提及假訊息造成台灣社會的紛擾，甚至在選舉的時候產生一些影響。她說，她相信這些都不會是只有台灣社會要面臨的問題，其實很多的民主國家都面臨同樣的問題，也就是來自不同的集權的國家，它在滲透民主國家的時候，有一很重要的方式，就是錯假訊息。散播這些假訊息或錯誤的訊息，造成在判斷上發生錯誤，或者是認知上發生錯誤，讓我們行使自由民主的權利，也受到傷害。

台海一國兩制蔡英文
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