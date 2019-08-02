中國對港人最好方案 蔡英文：讓香港民主正常自然發展

2019-08-02 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統。聯合報系資料照 分享 facebook 蔡英文總統日前接受日本放送協會（NHK）專訪，並於今天稍早前播出。蔡總統在專訪中表示，北京當局必須要信守當年他們所做的承諾，也就是對於香港人民追求民主自由的期待能夠實現。與其壓制香港民主的發展，倒不如讓香港的民主能夠正常的，而且自然的發展，這是中國在面對香港人期待的時候最好的方案。

蔡英文更在主持人提及一國兩制的問題時表示，台灣的現狀其實是很清楚的，「我們主權是獨立的，有一個獨立的主權，來做為我們在臺灣建構一個民主自由方式的基礎。」「『一國兩制』，比如說以香港的例子，它的主權是在中國，不在香港，也就是在沒有主權的情況下，是沒有辦法保證民主自由的生活方式可以得到絕對的保障。」所以我們聽到「一國兩制」的時候，最大的憂慮就是我們現在主權獨立的現狀會被破壞掉。

香港反送中持續發酵，有部分人士認為，今日的香港就是明日的台灣，蔡總統表示，她相信絕大多數的台灣人，對香港人民走上街頭要求民主，基本上都是抱持一種同情的、支持的態度。我們自己在台灣過的是自由民主的生活，也希望香港人跟我們一樣可以過著民主自由的生活，因為這是文明社會共同的價值，也是共同的期待。

蔡總統說，所以有人說，「今天的香港是明日的台灣」，倒不如說，我們希望「今天的台灣是明天的香港」，讓香港人也有他們享受民主自由生活方式的權益。

對於被問到「現在的台灣是明日的香港嗎？」蔡總統說，希望今天台灣這種民主生活的方式，明天的香港也可以享受得到。

主持人進一步詢問，有從香港跑來臺灣的移民，您對此表示歡迎且會展開行動，您想要跟香港建立何種連結？今後有何具體的舉措？

蔡英文說，事實上持續一段時間以來，很多的香港人選擇住在台灣，在這裡生活、在這裡工作。對於他們認同台灣的自由民主的生活方式，也表示歡迎。台灣也有一個特別的條例來處理跟香港人民的關係。基本上，台灣對於他們認同民主的價值，願意來這裡生活，而且願意來這裡工作、遵守我們法律的規定，都非常的歡迎。