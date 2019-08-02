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評／郭台銘幕僚搶戲了！韓國瑜、柯文哲傷腦筋

彰檢4名戰將調升 襄閱主任檢察官婉拒升官回任檢察官

2019-08-02 19:29聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化地檢署8月底大風吹，有4人戰將調升，1人請調、1人辭職，異動幅度之大創下新紀錄，最特別的是襄閱主任檢察官黃淑媛自願放棄依慣例調二審，也婉拒昔日長官要延攬她出任保護司副司長的建議，回任彰檢檢察官。

每年8月底是一、二審檢察官和主任檢察官大風吹的時間，今年彰檢共有8人異動：高如應調升新竹地檢主任檢察官、莊佳瑋調升苗栗地檢主任檢察官，姚玎霖和洪英丰分別調台中、高雄高分檢辦事，莊珂惠調雲林地檢署。趙冠瑋另有生涯規畫，已在7月15日辭職。

出缺遞補人選是黃淑媛（襄閱主任檢察官）、黃智炫（台中地檢）、陳靜誼（花蓮地檢）、詹雅萍（台南地檢）、何金陞（雲林地檢）、楊閔傑（雲林地檢）。

另有2名主任檢察官也將離開彰檢，分別是楊士正、陳信郎，都調台中地檢署，遺缺由曾在彰檢當檢察官的南投地檢署主任檢察官吳怡盈、新竹主任檢察官吳曉婷接任。

彰檢前檢察長黃玉垣今年1月調升法務部保護司司長，他很賞識黃淑媛的辦事與執行能力，知道黃淑媛的2任、8年主任檢察官將屆滿，6月間數次延攬她到保護司，但她都婉拒。

這兩天，傳出黃淑媛要回任彰檢檢察官的消息傳開，不少好友以為她被降調，在臉書的她的個人網頁留言「安慰」，讓她不知如何回應。她說，有了主任檢察官和襄閱的歷練，她發覺自己還是喜歡在第一線辦案，所以毫不考慮地決定爭取留在彰檢當檢察官。

彰檢最近4年共有5名被形容是「一軍」的戰將調升主任檢察官，依序是吳怡盈、董良造、李毓珮、高如應和莊佳瑋，創下彰檢前所未有的紀錄；尤其，今年法務部首推遴選一審優秀檢察官到二審辦案新制，只有6個名額，彰檢2人報名，2人都入選，都讓其他地檢很眼紅。

法界人士說，彰檢會獲得上級肯定，主因最近10年來彰檢偵辦食安、環保（電鍍廢水和事業廢棄土物）和選舉賄選案件，已建立「謀定而動，團隊作戰」的模式，尤其主動與環保、衛生和國稅等行政機關建立平台，經常在第一時間就站到第一線，當行政單位的後盾，偵辦食安、環保案件績效亮眼，更為國庫賺進40多億元稅收。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛8月底將任滿，選擇回任彰檢檢察官，要在第一線辦案。...
彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛8月底將任滿，選擇回任彰檢檢察官，要在第一線辦案。記者何烱榮／攝影
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檢察官新竹食安
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