新戰國時代來臨 游盈隆:綠營裂解桶箍鬆動前所未見

2019-08-02 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



台北市長柯文哲決定組黨,台灣民意基金會董事長游盈隆今天說,台灣政黨政治的新戰國時代來了。他在臉書貼文說,2019年夏天,因為多個新政黨的陸續成立,台灣政黨政治正式宣告進入戰國時代。喜樂島聯盟、台灣民眾黨、一邊一國行動黨的出現,再加上既有的民進黨、國民黨、時代力量、親民黨,可以稱為「新戰國七雄」。

游盈隆指出,組黨必須考慮實力原則,沒有實力,空有黨名,也沒有用。何謂政黨實力?可從兩方面看,一是政黨在國會佔有的席次,所謂的「party in Congress」,二是政黨的社會支持度,所謂的「party in the electorate」。既成勢力政黨通常有可觀的國會席次,同時有可觀的社會支持度;而新成立的政黨主要是看社會支持度。

他表示,柯文哲組「台灣民眾黨」,雖然已見黨名的紛擾,但可預見地,他必將參選2020總統,他的黨必將席捲可觀的社會支持,這是活生生的政治現實。「一邊一國行動黨」則因為訴求明確,且奉落難的阿扁總統為精神領袖,扁迷將高度凝聚,實力自也不容小覷。至於相對較早成立的「喜樂島聯盟」,因前民視董事長郭倍宏大力推動主張「獨立公投,正名制憲」,曾形成一時巨大聲勢,後繼是否仍強有力,也值得觀察。

他說,2020是台灣總統暨國會大選年,台灣民主政治的下層建構──政黨政治卻出現新的不穩定狀態,而且主要是以民進黨為中心的綠營裂解,桶箍鬆動,分崩離析,前所未見,蔡英文連任之路再度出現重大波折。

他說,此刻的蔡陣營與民進黨若只會本能的藉「外患」強化人民的憂憤,高喊團結,將不足以力挽狂瀾。賴清德在民進黨內的身價將因此轉而飆高,此時因「道不行,乘桴浮於海」反而是好事。

游盈隆表示,此外,林昶佐退出時代力量,顯示時代力量主流派欲尋求政黨相對自主性,未來是否自推總統候選人藉以爭取更多區域和不分區立委席次,並不是不可能。果真如此,那才叫禍起蕭牆,蔡英文連任的夢想和民進黨想維持國會席次過半的目標將更難以實現。他最後說,台灣政黨政治的新戰國時代來了,結局為何?未演先轟動。