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獨／盛竹如自爆身家數億 「從主播台退休會成窮光蛋」

蔡英文臉書嗆中方 不用等歷史證明就可說中國戰略錯誤

2019-08-02 18:15聯合報 記者林敬殷╱即時報導

這幾天，中國取消來台自由行，再加上昨天還宣布，不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇。蔡英文總統透過臉書表示，「這些事情正在發生，不需要等到歷史來證明對錯，我們現在就已經可以說，中國一連串的決策，就是戰略性的錯誤。」

中國外交部以「歷史將會證明誰在正確的一邊，誰在錯誤的一邊」，回應蔡總統昨天批評中國取消自由行「戰略錯誤」，蔡總統今天回嗆。

蔡總統在臉書上說，有媒體問她，中國外交部說：「歷史將會證明誰在正確的一邊，誰在錯誤的一邊」，她有什麼看法？

蔡總統表示，這幾天，中國取消來台自由行，再加上昨天還宣布，不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇。「這些事情正在發生，不需要等到歷史來證明對錯，我們現在就已經可以說，中國一連串的決策，就是戰略性的錯誤。」

蔡總統指出，不過，不管中國的決策是什麼，對台灣來說，「我們還是要強化自己的實力，開拓多元的觀光客來源。」今天，她也到全球機能服飾龍頭的儒鴻企業參訪、到新北產業園區跟企業座談。

蔡總統表示，過去三年，政府專注產 業升級轉型、擴大內需、布局全球，為台灣的經濟打下基礎，讓台灣在外部變動的情況下，今年第二季的經濟成長率仍然能超出預期。

蔡總統說，身為台灣的總統，她還是要說，「民主、自由的生活方式是我們共享的價值，守護這個價值，加強台灣的競爭力，是我們的責任。」

以下是蔡總統臉書全文：

有媒體問我，中國外交部說：「歷史將會證明誰在正確的一邊，誰在錯誤的一邊」，我有什麼看法？　　

這幾天，中國取消來台自由行，再加上昨天還宣布，不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇。這些事情正在發生，不需要等到歷史來證明對錯，我們現在就已經可以說，中國一連串的決策，就是戰略性的錯誤。

不過，不管中國的決策是什麼，對台灣來說，我們還是要強化自己的實力，開拓多元的觀光客來源。今天，我也到全球機能服飾龍頭的儒鴻企業參訪、到新北產業園區跟企業座談。　　

過去三年，我們專注產 業升級轉型、擴大內需、布局全球，為台灣的經濟打下基礎，讓台灣在外部變動的情況下，今年第二季的經濟成長率仍然能超出預期。　

身為台灣的總統，我還是要說，民主、自由的生活方式是我們共享的價值，守護這個價值，加強台灣的競爭力，是我們的責任。

中國外交部以「歷史將會證明誰在正確的一邊，誰在錯誤的一邊」，回應蔡總統昨天批評中...
中國外交部以「歷史將會證明誰在正確的一邊，誰在錯誤的一邊」，回應蔡總統昨天批評中國取消自由行「戰略錯誤」，蔡總統今天回嗆。圖／翻攝自蔡英文臉書。
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