經濟部「特急件」查時力立委 徐永明：應全院清查

2019-08-02 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量立院黨團總召徐永明。攝影／記者蔡晉宇 分享 facebook 立委高潞．以用日前才被爆出助理涉嫌利用職務之便，拿經濟部400萬元補助，恐遭時力除名。國民黨立院黨團總召曾銘宗今日表示，接獲民眾爆料，指經濟部要求回報含已退黨的林昶佐在內，5位時代力量立委向經濟部申請補助情況。對此，時代力量立法院黨團總召徐永明舉行記者會表示，要求行政部門以同一標準、全面清查各黨團。他也質疑，蒐集在野黨資料為何要用特急件，這些資料又要做什麼用處？

曾銘宗指出，他接獲民眾爆料，經濟部秘書室用「特急件」的方式傳真發出這篇函文，要求經濟部所屬單位提供林昶佐、洪慈庸、徐永明、高潞．以用、黃國昌等五委員，在105年2月至今年7月間，向經濟部申請補助、委辦情況，函文中也要求，各單位必須在今日下午1時前回復，讓他質疑在黃國昌踢爆私菸案後，民進黨準備還手「大綠打小綠」。

徐永明表示，經濟部要求清查的時間從105年2月到108年7月，幾乎涵蓋整個立委任期，且只蒐集時力黨團成員資料，針對性非常強烈。他提出3點質疑，「是誰下令要蒐集資料」、「為何要用特急件」、「蒐集資料的用處為何」。

徐永明說，總統蔡英文早上才在稱讚洪慈庸努力認真，沒想到行政機關同時間竟然用行政資源來蒐集她的資料，難不成是在幫洪慈庸宣揚政績嗎。徐說，相信現在所有資料都已經彙整在經濟部長辦公室，呼籲經濟部下午5時前，把調查結果公告在網站上，讓民眾檢視。

徐永明痛批，政府運用行政資源來蒐集在野黨立委的資料，是行政部門的政治醜聞。他質疑，蒐集資料的事，只有經濟部在做嗎？勞動部是否也在蒐集時力黨團成員資料，若有請公布資料讓人民檢視，且應以同一標準，全面清查全院113席立委，看看這些委辦案、補助案有沒有問題。

時代力量黨主席邱顯智下午受訪表示，看到時嚇了一跳，對於經濟部怎麼會針對時代力量黨團，覺得非常不解，希望盡快公布查詢結果。