一邊一國行動黨預定18日成立 陳致中：我是民進黨公職

2019-08-02 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁上個月在臉書提到的「一邊一國行動黨」，預計本月18日下午2時在台北市台大校友會館舉辦成立大會，籌組的醫生郭長豐在臉書貼出給內政部的公函，函中包括成立大會舉辦時間、地點、參加人數等。郭長豐是陳水扁醫療小組醫師陳昭姿的先生，他在函中表示此次成立大會參加人數有152人。