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挖苦綠黨民調！他公布這民調 時力政黨支持度100％

2019-08-02 14:35聯合報 記者林政忠╱即時報導

綠黨議員王浩宇在臉書公布綠黨最新政黨支持度民調，台北市長柯文哲的台灣民眾黨 9.1%、時代力量腰斬剩5.1％。

不過，綠黨民調引發不少質疑。筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航今天就在臉書KUSO貼文，一直有人問他對綠黨民調的看法，所以他也來公布一份時代力量的民調。

總統大選支持度

韓英對決：0%：100%

韓郭英三咖督：0%：0%：100%

韓柯英三咖都：0%：0%：100%

政黨票支持度

國、民、時力、其他：0%：0%：100%：0%

調查說明

一、委託單位：我

二、規畫執行：我

三、調查範圍：台灣

四、調查對象：時代力量黨公職

五、調查時間：2019年6月24日至8月2日。

六、調查方法：我當面問。

七、抽樣設計：被我遇到。

八、樣本規模：成功完訪18人，信賴水準100%，抽樣誤差0%。

九、樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依內政部公布2019年6月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2018年12月的民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本即具有代表性。

台北市長柯文哲昨宣布籌組台灣民眾黨，綠黨民調顯示，台民黨政黨支持度9.1%、時代...
台北市長柯文哲昨宣布籌組台灣民眾黨，綠黨民調顯示，台民黨政黨支持度9.1%、時代力量腰斬剩5.1％，引發不少質疑。記者王騰毅／攝影
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時代力量民調
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