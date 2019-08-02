丈量李佳芬祖墳連摔2次 民俗專師驚：觸怒亡者引禍

2019-08-02 15:05 聯合新聞網 綜合報導



李佳芬家祖墳爆違規，西螺鎮公所昨到場會勘，預計3天內將結果呈報給雲林縣府裁定。記者李京昇／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬位於雲林縣西螺鎮的祖墳，日前被匿名檢舉違建於農地。昨(1日)西螺鎮公所派員會勘該地，其中一名公所人員上前丈量時，竟不慎連續摔跤2次。民俗專家認為，該公所人員若是沒有事先告知祭拜，恐為觸怒亡者的引禍。

昨為農曆七月鬼門開，西螺鎮公所殯葬管理所所長黃福銘上午與2名同仁至李佳芬祖墳會勘，其中1名公所人員走向墓地丈量時不慎摔跤，剛站起來又馬上再摔跤。

據《中國時報》報導，民俗專家林正義表示，該公所人員一連摔跤2次，可能是鎮公所的行為觸怒亡者引起。林正義說，民眾掃墓祭祖前都會先祭拜、告知祖先有哪些子孫在場，但他不清楚鎮公所在會勘前是否先祭拜，禮貌性的向亡者報告此行目的，否則即有可能因冒然拜訪而對亡者失敬。

林正義還說，公所人員在丈量墓地時，一定會踩到墳墓上，一般而言，若是還沒到墳墓前就摔跤，代表這事棘手難辦，但若是在墳前或墳上摔跤，則代表惹怒亡者。而摔跤的公所人員心理多少會受影響，他建議趕快去收驚，以免影響健康。

據悉，西螺鎮公所昨日僅依法負責查報，會勘結果將送至縣政府裁定，裁定結果最快將於3天後公布。縣政府表示，李佳芬祖墳用地確實為都市計畫區內的農地，依《殯葬管理條例》不論農地或私人土地全部禁葬，由於此地為向農田水利會的承租地，縣政府會尊重水利會的處置，但請水利會租約到期後不再續約。