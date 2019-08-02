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王浩宇爆政黨最新民調 「台灣民眾黨」擠掉時力排第三

2019-08-02 09:42聯合新聞網 綜合報導

台北市長柯文哲昨宣布籌組台灣民眾黨，進軍國會，也讓各政黨明年立委選舉出現變數。圖...
台北市長柯文哲昨宣布籌組台灣民眾黨，進軍國會，也讓各政黨明年立委選舉出現變數。圖／聯合報系資料照片
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柯文哲昨日宣布將在八月組織新政黨「台灣民眾黨」，而外界也預估支持台灣民眾黨的族群可能會與時代力量支持者重疊，加上柯文哲昨日表示組織目標為進軍國會，使明年各政黨在立委選戰上出現重大變數，對此，王浩宇昨在個人粉絲團上貼出最新政黨民調，台灣民眾黨擠掉時代力量，排名第三。

台北市長柯文哲昨宣布組黨，而立法委員林昶佐也在同天宣布退出時代力量，外界不禁關注各政黨之間的變化，尤其外傳柯文哲組織的台灣民眾黨與時代力量支持者重疊率高，也使未來立委席次競爭添加許多變數，而綠黨桃園市議員王浩宇昨就在臉書粉絲團貼出最新的政黨民調結果。

民調結果顯示，前三名分別是「國民黨 34%、民進黨 24.8%、台灣民眾黨 9.1%」，其次是時代力量5.1%、綠黨3.3%、台灣基進黨2.8%、親民黨0.9%、社民黨0.4%。王浩宇也表示，前兩名的國民黨與民進黨基本盤並未有太大變化，但台灣民眾黨的成立讓時代力量陷入困境，支持率幾乎腰斬。

對於王浩宇公布的新民調，許多網友也留言表示，「時代力量快要泡沫化了」、「還沒成立就有九趴」、「台民黨變多的是民進黨來的嗎？」、「時力真的要深刻檢討自己為何失去中心價值」

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