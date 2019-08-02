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卓榮泰深夜發文 「願拿出最大的誠意 壯大台灣派」

2019-08-02 01:51聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨主席卓榮泰在今天深夜透過臉書表示，無論退黨、無論組黨，民進黨都以同樣的角度關切，都不希望過程產生猜疑，結果造成分裂，都希望「台灣派」能繼續壯大。他要求民進黨同志，要有比過去更寬廣的心、更真誠的心、更柔軟的心，為了看好台灣、守護民主，一切團結在以「保衛大台灣」為首的旗幟下，民進黨願意挺身站在戰場的最前線、作為團結合作的後盾，與各黨各派進行對話。

卓榮泰在臉書說，近日突發兩件令人錯愕的事，一是林昶佐委員退出時代力量，一是柯P宣布籌組「台灣民眾黨」。一個退黨，一個組黨，台灣會有什麼不一樣？

卓榮泰說，當很多朋友看到韓粉、郭粉在高雄夜市對罵，卻感到雀躍；一樣的，當對方聽到挺英跟挺賴在網路互爭，也是一路想看好戲；這都是雙方各自陣營力量的抵銷。當中國看見台灣內部，尤其保台力量不能有效整合，陷入對立，也會覺得機會來了，台灣將陷入更大的危機。力量的分裂絕對是最大的敵人、最大的威脅。

卓榮泰表示，林昶佐退出時力，時代力量出現矛盾；柯P組黨，原本合作的力量分散；總結來說，抗中的力量分散了，台灣派的力量分散了，這是令人遺憾的事。

卓榮泰透露，林昶佐宣布退黨的前一晚，他還跟幾位支持時力的年輕朋友說：「希望最終還是要一團和氣，不要分裂，我們一定要集結最大的力量才能抗拒任何威脅！」。現在唯有冀望時力的領導中心能儘快紓解這種壓力，再為共同的目標努力；民進黨可以善盡所有的協力，希望「台灣派」繼續壯大。

卓榮泰又說，柯P宣布組黨的前一天，他還跟幾位熟識的朋友分析未來黨派大合作的計畫，現在更需要以台灣利益、國家整體發展為優先的合作早日的展開，民進黨願意拿出最大的誠意，讓「台灣派」繼續壯大。

卓榮泰表示，無論退黨、無論組黨，民進黨都以同樣的角度關切，都不希望過程產生猜疑，結果造成分裂，都希望「台灣派」能繼續壯大。此時，要求民進黨同志，要有比過去更寬廣的心、更真誠的心、更柔軟的心，為了看好台灣、守護民主，一切團結在以「保衛大台灣」為首的旗幟下，民進黨願意挺身站在戰場的最前線、作為團結合作的後盾，與各黨各派進行對話。

以下是卓榮泰臉書全文：

退黨! 組黨!

台灣會不會不一樣？

如果您也是「台灣派」，請您繼續看下去⋯⋯⋯

近日突發兩件令人錯愕的事，

一是林昶佐委員退出時代力量，

一是柯P宣布籌組「台灣民眾黨」。

一個退黨，一個組黨，台灣會有什麼不一樣？

當很多朋友看到韓粉、郭粉在高雄夜市對罵，卻感到雀躍；一樣的，當對方聽到挺英跟挺賴在網路互爭，也是一路想看好戲；這都是雙方各自陣營力量的抵銷。

當中國看見台灣內部，尤其保台力量不能有效整合，陷入對立，也會覺得機會來了，台灣將陷入更大的危機。力量的分裂絕對是最大的敵人、最大的威脅！

林昶佐退出時力，時代力量出現矛盾；柯P組黨，原本合作的力量分散；總結來說，抗中的力量分散了，台灣派的力量分散了，這是令人遺憾的事！

林昶佐宣布退黨的前一晚，我還跟幾位支持時力的年輕朋友說：「希望最終還是要一團和氣，不要分裂，我們一定要集結最大的力量才能抗拒任何威脅！」。現在唯有冀望時力的領導中心能儘快紓解這種壓力，再為共同的目標努力；民進黨可以善盡所有的協力，希望「台灣派」繼續壯大。

柯P宣布組黨的前一天，我還跟幾位熟識的朋友分析未來黨派大合作的計畫，現在更需要以台灣利益、國家整體發展為優先的合作早日的展開，民進黨願意拿出最大的誠意，讓「台灣派」繼續壯大。

無論退黨、無論組黨，民進黨都以同樣的角度關切，都不希望過程產生猜疑，結果造成分裂，都希望「台灣派」能繼續壯大。

此時，要求我全黨同志，要有比過去更寬廣的心、更真誠的心、更柔軟的心，為了看好台灣、守護民主，一切團結在以「保衛大台灣」為首的旗幟下，民進黨願意挺身站在戰場的最前線、作為團結合作的後盾，與各黨各派進行對話。

壯大台灣，捨我們其誰？

民進黨卓榮泰時代力量
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