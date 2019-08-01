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引蔣渭水生前之言 蔡總統臉書暗酸柯文哲

2019-08-01 20:44聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統上午在總統府發表談話，柯文哲創黨，蔡英文說，不論是台灣派或是中華民國派...
蔡英文總統上午在總統府發表談話，柯文哲創黨，蔡英文說，不論是台灣派或是中華民國派，只要支持台灣民主自由，大家都應該要團結。記者林澔一／攝影
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八月一日是原住民族日，蔡英文總統稍早透過臉書發文表示，從1994年到今天，原住民族權利的進展雖然曲折，不過終究持續往前。「既然台灣是台灣人的台灣，那毫無疑問更是台灣原住民族的台灣」，她會和所有族人朋友一起繼續努力，讓原住民族的觀點踏實扎根在台灣社會的不同角落。

蔡總統的臉書文中，引用日據時代民主先驅蔣渭水生前所說「台灣是台灣人的台灣」，暗酸台北市長柯文哲拿蔣渭水生前成立的台灣民眾黨作為其組黨的黨名，引發包括蔣渭水後代等人的反彈與不滿。

蔡總統說，今天發生了很多事，不過，還有一件事，一定要跟大家報告，今天是「原住民族日」，也是台灣原住民族正名25周年的紀念日。

蔡總統表示，年輕的朋友可能很難想像，僅僅是在25年前，從憲法到所有政府機關的用語，都用帶有歧視意味的「山胞」來指稱族人。直到原運前輩發動正名，經過長期抗爭和社會辯論，才終於在1994年8月1日，透過修憲讓「原住民」的稱呼受到政府全面承認。

蔡總統也提及民進黨政府在原住民議題的政策推動。她說，這三年，政府逐步實現當年族人辛苦倡議的訴求：一、於總統府成立原轉會，和族人一起釐清歷史真相；二、通過「原住民族語言發展法」，投入資源傳承族語；三、全面翻修「原住民族教育法」，加強多元文化教育；四、修改「山坡地保育利用條例」，實現原民土地正義；五、啟動部落自主管理自然資源的試辦計畫。

蔡總統說，從1994年到今天，原住民族權利的進展雖然曲折，不過終究持續往前。既然台灣是台灣人的台灣，那毫無疑問更是台灣原住民族的台灣，我會和所有族人朋友一起繼續努力，讓原住民族的觀點踏實扎根在台灣社會的不同角落。

蔡總統最後也分享兩句不同原住民族的族語，即Aray（阿美語的謝謝）、Masalu（排灣語的謝謝）。

蔡英文總統稍早在臉書發文，並引蔣渭水生前之言，似有暗酸台北市長柯文哲之意。照片翻...
蔡英文總統稍早在臉書發文，並引蔣渭水生前之言，似有暗酸台北市長柯文哲之意。照片翻攝自總統臉書。
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