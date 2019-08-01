影／蔡總統出訪 網路社群操作手法解密

2019-08-01 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統日前完成「自由民主永續之旅」訪問加勒比海四友邦的行程，在正式出訪行程之外，蔡總統的網路社群團隊在這次出訪之前，經由上次出訪南太平洋的經驗累積，在總統形象、加強人民認識友邦國及讓人民了解出訪的意義上等三個方向著手。

總統府發言人林鶴明表示，總統的職責就是在兩岸、國防及外交，特別是蔡總統過去長年在經貿談判上，外交是重要工作。透過出訪的議題，藉由行程記錄在網路社群經營，強化並深化蔡總統在外交的品牌形象。而且總統出訪是一件重要的大事，也希望透過社群的操作，讓台灣人看到總統出訪的情形和成果。

林鶴明說，上次總統出訪南太平洋友邦時，正好是總統的YouTube開始重新經營，所以找了幾位知名的YouTuber一起合作，這次也是一樣，在出發之前找了范琪斐、阿滴及志祺等YouTuber。 林鶴明說，這次和上次最大的不同在於，這次出訪時間比較久，出訪前就設定好，要在出訪的每個友邦都用影片記錄呈現給民眾，讓大家知道出訪友邦的情況。過境美國的部分，包括紐約及丹佛也是一樣，都分別剪輯一支影片，不同於上次的出訪，只有兩支影片。 林鶴明也提到，這次訪問加勒比海四個友邦國家都是觀光旅遊勝地，有了這些影片，國人在網路上搜尋就能找到總統出訪的過程，有助於民眾了解友邦國家的面貌。

相較於國內政治話題，總統出訪向來不是吃香的議題，如何把枯燥的出訪活動及行程，用不同的方式來呈現？林鶴明說，或許是出訪的新聞，一般版面及新聞時段沒那麼多，因此，透過影像記錄的方式，用軟性的行程或影像，拉近與民眾的距離，會有助於出訪新聞行程討論量的增加。