蔡總統臉書：對內良性競爭 對外團結一致

2019-08-01 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統下午在臉書發文，總結上午回應大陸禁止自由行及中共軍演的議題。她表示，面對挑戰，這是我們團結的時刻。只要中華民國派和台灣派團結起來，任何打壓或威脅，我們一定都可以克服，也一定會讓台灣更強、更好。中華民國台灣的主權不能讓渡。對內我們良性競爭，深化民主，對外則一定要團結一致，守護台灣的民主和自由。

蔡總統說，對於中國禁止人民來台灣自由行，幾個月前，行政部門就已經做好準備。政府將透過擴大國民旅遊補助、研議放寬軍公教國旅卡使用、協助中小型業者升級轉型等方案，刺激消費，擴大內需。

蔡總統表示，這幾年，政府努力增加國際觀光客來源，去年外國旅客達到1100萬人次歷史新高，來源則更加均衡。只要觀光產業結構越來越健康，我們就能抗拒不當的政治操作。

蔡總統質疑大陸的決策「戰略上非常錯誤。」她在台灣各地，都常遇到中國年輕人來體驗風土人情、以及沒有網路限制和社會監控的自由民主生活方式。自由行是中國年輕人認識台灣最好的方法，也是兩岸人民交流最自然、最真誠的部分。年輕人的權利被剝奪，我們感到相當不捨。

蔡總統表示，有人說，這是為了選舉精準打擊民進黨的要害，但事實上，受影響的是不分藍綠縣市、不分黨派的觀光旅遊業者。她要告訴北京當局，中國把觀光客當成政治工具，只會讓台灣人反感。觀光不應被政治化，政治化的觀光，也不會穩定發展。

針對中共解放軍軍演，蔡總統說，這段時間以來，中國在台海周邊空域跟海域進行多項軍事演習，今天早上，駐香港解放軍部隊更公布演習畫面來恫嚇香港居民。這些動作，已經造成各國困擾，引發區域不安，更升高了國際社會對中國的不信任。這是不聰明的做法，更是不負責任的行為。

蔡總統指出，台灣對區域的和平穩定，肩負著一定的責任。她要告訴大家，對於中國各項軍事動態，政府都有全面掌握，國軍也有萬全的準備，絕對可以捍衛國家安全跟主權。

蔡總統說，面對挑戰，這是我們團結的時刻。台灣有能力在國際變局中，讓經濟穩定成長。自己的國家命運是掌握在自己手上，而不是在別人手上。只要中華民國派和台灣派團結起來，任何打壓或威脅，我們一定都可以克服，也一定會讓台灣更強、更好。