政院提名5中選會委員 邱昌嶽曾被爆緋聞案

2019-08-01 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院今天表示，中選會已出缺委員1名，4位委員任期將於今年11月3日屆滿，依該會組織法第3條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業；行政院已將提名人選黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦及蒙志成等5人名單，函送立法院審查。

行政院指出，此次中選會委員提名，經行政院考量相關領域，遴選具法政相關學識及經驗的優秀人才擔任，任期均自民國108年11月4日起至112年11月3日止。

行政院表示，提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定；有關本次提名作業，期盼立法院能盡早依法定程序完成審查，以利該會業務順利運作。

根據人事資料，5位被提名人都是無黨籍。其中，被提名人邱昌嶽去年9月間在總統府第二局局長任內，曾遭媒體爆料疑似與在內政部時期的秘書有婚外情，但邱昌嶽當時澄清表示，雙方家人是多年舊識，公私往來，均謹守分際，家人也均知悉，無不可告人。不過，邱對於個人公餘之私領域事務，成為媒體關注焦點，致服務機關與家人朋友感到困擾，當時也致上歉意。邱昌嶽後來回任內政部常次。

行政院提供5位被提名人資料如下：