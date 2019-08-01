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政院提名5中選會委員 邱昌嶽曾被爆緋聞案

2019-08-01 17:29聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院今天表示，中選會已出缺委員1名，4位委員任期將於今年11月3日屆滿，依該會組織法第3條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業；行政院已將提名人選黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦及蒙志成等5人名單，函送立法院審查。

行政院指出，此次中選會委員提名，經行政院考量相關領域，遴選具法政相關學識及經驗的優秀人才擔任，任期均自民國108年11月4日起至112年11月3日止。

行政院表示，提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定；有關本次提名作業，期盼立法院能盡早依法定程序完成審查，以利該會業務順利運作。

根據人事資料，5位被提名人都是無黨籍。其中，被提名人邱昌嶽去年9月間在總統府第二局局長任內，曾遭媒體爆料疑似與在內政部時期的秘書有婚外情，但邱昌嶽當時澄清表示，雙方家人是多年舊識，公私往來，均謹守分際，家人也均知悉，無不可告人。不過，邱對於個人公餘之私領域事務，成為媒體關注焦點，致服務機關與家人朋友感到困擾，當時也致上歉意。邱昌嶽後來回任內政部常次。

行政院提供5位被提名人資料如下：

黃秀端（63歲，女）國立政治大學政治學系畢業、美國伊利諾州立大學政治學研究所碩士、美國艾默蕾大學(Emory University)政治學博士；現職：東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長；專長：憲法與憲政體制、選舉與投票行為、國會政治、比較政治、政治行為與政治文化。

邱昌嶽（54歲，男）國立台灣大學政治學系畢業、國立政治大學行政管理碩士；曾任：內政部常務次長、總統府第二局局長；現職：內政部常務次長；專長：內政業務。

陳月端（58歲，女）輔仁大學法律學系畢業、中國文化大學法律學研究所法學碩士、國立政治大學法律學系法學博士；曾任：高雄市政府法制局局長、台南市政府法制處處長；現職：國立高雄大學財經法律學系教授；專長：法律。

林超琦（48歲，女）國立台灣大學政治學系畢業、國立台灣大學政治研究所政治學碩士、美國史丹福大學(Stanford University)政治學博士；現職：國立政治大學政治學系副教授；專長：比較制度分析、東亞政治經濟研究。

蒙志成（48歲，男）國立台灣大學政治學系畢業、國立中正大學政治學研究所政治學碩士、美國德州大學奧斯汀分校政府系政治學博士；現職：國立成功大學政治學系副教授；專長：政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意與選舉研究。

內政部常務次長邱昌嶽。圖／聯合報系資料照
內政部常務次長邱昌嶽。圖／聯合報系資料照
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