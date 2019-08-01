影／藍委憂「郭柯合」超級核彈 郭幕僚爆蔡壁如有告知

2019-08-01 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林雍琁 ╱即時報導



台北市長柯文哲確定將在8月6日創立「台灣民眾黨」，且傳出將「郭柯合」，這樣的消息在國內政壇引起熱烈討論，國民黨立委賴士葆憂心如果鴻海創辦人郭台銘真的跟柯文哲合作，那麼這樣的組合對藍綠兩大黨來說，猶如「超級核彈」等級的政局震盪，民進黨立委趙天麟則表示柯文哲的政治光譜有時候會游移，若未來較為傾中，那麼對高雄市長韓國瑜會造成不小壓力，假若較傾台獨路線，會有較大層面影響蔡英文總統。

郭柯合傳聞不止，郭台銘昨天回台後低調未有公開行程，郭台銘辦公室也對郭柯合作的傳聞相當低調，更多次表明雙方未曾會面或討論相關事宜，但今天(1日)上午郭台銘的幕僚劉宥彤爆出在柯文哲組黨的消息傳出後，柯文哲的核心幕僚蔡壁如有打電話給她，提醒她媒體將會詢問相關問題，這也接承認郭柯雙方有著暢通的聯繫管道，雙方是否有更近一步的互動，都讓外界霧裡看花。

郭台銘在國民黨內初選落敗，政治聲量卻逆勢上揚的趨勢，對國民黨殷殷期盼的韓郭整合，劉宥彤表示「團結是團在心結下面嗎」，更坦言國民黨初選激烈，多少都會有心結，但也要外界別太過度解讀。

而根據網路媒體品觀點今日公布民調顯示，藍綠對決的情況下韓國瑜有39.3%的支持度，蔡英文則是36%，但若柯文哲確定參選2020，綠白相爭的態勢將會相當顯著，支持度分別為韓國瑜33.7%，蔡英文26.5%，柯文哲24.5%，

而針對柯文哲組黨，蔡英文中午也做出回應，她表示「我的責任就是集結最大的支持，不論是台灣派，還是中華民國派，我們大家都團結在一起」，蔡英文強調相信選民會有自己的判斷。