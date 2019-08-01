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震撼彈！林昶佐宣布退出時力 無黨籍身分選立委挺小英連任

時力路線分歧爆跳船？ 洪慈庸：等待決策會結果

2019-08-01 12:42聯合報 記者林麗玉╱即時報導

時代力量黨中央今天上午舉行決策委員會，決策委員、議員林亮君提案連署「唯一支持蔡英文」，會議也討論時力黨內路線分歧等問題。不過會議進行到一半，立委林昶佐、洪慈庸等人陸續離席，是否黨路線討論仍有相當大歧見？是否引爆跳船潮？洪慈庸受訪表示，會儘可能讓時代力量的力量繼續下去，但這是黨的責任，現在黨主席邱顯智壓力非常大，她對邱也有期待與期許，但還是要等待決策會的結果。

洪慈庸表示，今年選舉是台灣主權的保衛戰，時代力量希望在全台推出最強候選人，讓黨政權茁壯，她與林昶佐的兩個選區，確定會與民進黨合作，她們會好好努力爭取勝選，洪表示，這兩個選區也是時力與民進黨良性合作的開始，後續也希望其他選區，可以透過這樣的合作模式，派出最強候選人對決國民黨的候選人。

對於黨的路線分歧，是否決策會會有共識？洪表示，她希望今天的決策會討論，可以讓黨的態度及未來路線更清楚，也可以讓黨的夥伴及支持者，更清楚知道時代力量這個階段、下個階段要做什麼，時代力量努力什麼？希望決策會開完之後，接下來時力的路要怎麼走？可以更明確，也希望主席可以對外說明，黨接下來的路要怎麼走。

至於未來黨路線若還有歧見，是否會有跳船潮？洪僅表示，會儘可能讓時代力量的力量繼續下去，但這是黨的責任，現在黨主席邱顯智的壓力非常大，對邱也有期待與期許，還是要等待決策會的結果。

時代力量立委洪慈庸(右)。記者余采瀅／攝影
時代力量立委洪慈庸(右)。記者余采瀅／攝影
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時代力量洪慈庸邱顯智2020立委選舉
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