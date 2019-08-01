Q2經濟成長率衝四小龍龍頭 蘇揆：投資出口優於預期

2019-08-01 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



主計總處發布今年第2季經濟成長率為2.41％，超越南韓的2.1%、新加坡0.1%與香港的0.6%，名列亞洲四小龍之首，更較5月時的預測數1.78%高出0.63個百分點。行政院長蘇貞昌表示，主因為投資及出口均優於預期，這是這半年來政府與國人共同努力的成果，值得欣慰。

蔡英文總統一早也透過臉書貼文宣布這項好消息。蘇貞昌則在行政院會中指出，從投資面來看，為避開美中貿易戰影響，包括資通訊、自行車、網路設備等許多廠商，陸續將生產線移回台灣或擴大在台生產，而本週台商回流通過審查的案件數就要破百家、投資金額破5千億元，不僅今年的目標值已經倍增了，還提前達成。

而從進出口方面來看，蘇貞昌說，根據財政部統計，今年上半年資本設備進口成長率達16%，創歷年新高；而國際半導體產業協會（SEMI）也預估，今年台灣的半導體資本市場可望成長21%，不但是全球成長最大的市場，也將超過韓國，成為全球最大設備市場。此外，儘管今年上半年台灣對中國出口減少(-8.8%)，但對美國的出口卻屢創新高，成長率已達17.4%，遠超過日(3.8%)、韓(7.2%)、新加坡(9.5%)等鄰國；台灣整體出口也擺脫連續7個月負成長，轉為正增加(0.5%)。