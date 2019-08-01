自由行暫停 蘇貞昌批陸：用政治限制人民行動自由

2019-08-01 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



選前5個月，中國大陸停發自由行通行證，恐衝擊我國旅遊業。行政院長蘇貞昌今指出，這更加顯示中國是極權國家，用政治限制人民的行動自由，是以政治掛帥的國家，但這樣並不會影響台灣經濟發展，因為台灣旅遊業「雞蛋早已不放在一個籃子裡。」

大陸傳出停發自由行通行證後，交通部隨即推出「擴大秋冬國民旅遊奬勵計畫」因應，並臨時送到今天的行政院會報告。蘇貞昌會中指出，從整個觀光市場來看，過去中客佔來台觀光客比率曾經達到40%，過度依賴單一客源的觀光結構有其風險，因此，這3年多來，政府致力輔導觀光產業轉型、擴大國內旅遊市場、開拓多元國際市場。

蘇貞昌也說，停發自由行通行證顯示中國是極權國家，用政治限制人民的行動自由，這政治掛帥的國家以為這樣可以影響台灣經濟發展，但其實不然，因為台灣政府早就改善台灣旅遊體質，旅遊業「雞蛋早已不放在一個籃子裡。」

蘇貞昌說，中國從2016年6月後，已經幾度就來台人數進行政策調控，但根據交通部資料，從2016年至2018年，中國以外的國際旅客從717萬增加到837萬人次，足足增加120萬人次，而今年上半年來台觀光客已近600萬人次，預估全年將持續成長突破1130萬人次。

黨政人士指出，大陸這做法不是第一次，原因之一是自由行結構跟團客不同，陸方擔心自由行的陸客經濟能力、學養都比較好，近距離觀察台灣民主選舉過程有可能動搖陸客的政治傾向，因此限縮自由行旅客，只是大陸團客在台灣通常也都是一條龍產業，對我國觀光來說其實是飲鴆止渴。