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高潞．以用遭停權 黃國昌臉書發文：致上最深歉意

2019-07-31 23:50聯合報 記者王敏旭╱即時報導

時代力量中央黨部今晚發出新聞稿，指立委高潞．以用違背時力核心價值，紀律會決議停權建請除名，且高潞・以用委員即日起停權，並建請黨代表大會予以除名。

時力立委黃國昌今晚也在臉書指出，肯定黨中央對此事不護短、不包庇的秉公處理，身為前任黨主席，要對時代力量支持者與全國民眾致上最深的歉意，感謝主席邱顯智與秘書長陳孟秀的承擔。

時代力量中央黨部今晚發出新聞稿，指立委高潞．以用即日起停權，時力立委黃國昌今晚在...
時代力量中央黨部今晚發出新聞稿，指立委高潞．以用即日起停權，時力立委黃國昌今晚在臉書指出，身為前任黨主席，要對時代力量支持者與全國民眾致上最深的歉意。圖／報系資料照片
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時代力量中央黨部今晚發出新聞稿，指立委高潞．以用即日起停權，時力立委黃國昌今晚在...
時代力量中央黨部今晚發出新聞稿，指立委高潞．以用即日起停權，時力立委黃國昌今晚在臉書指出，身為前任黨主席，要對時代力量支持者與全國民眾致上最深的歉意。圖／翻攝黃國昌臉書
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