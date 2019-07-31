扁批陳菊、李大維都隨總統出訪 讓「厝內無大人」

2019-07-31 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



國安私菸案方興未艾，前總統陳水扁今晚在臉書「新勇哥物語」PO影片批評總統蔡英文出訪時，總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維等人竟同時隨行，以致總統府「厝內沒大人」，這次私菸案如果國安局長下台，侍尉長下台，難道國安會祕書長完全沒責任，不用下台嗎？

陳水扁在影片中表示，國安局特勤中心負責總統維安，華航負責飛安，兩者竟勾結一起？特勤人員在總統府內有個侍衛組，法定負責人就是總統府秘書長，結果這次總統府秘書長跟著總統專機出國，留在美國，又跟總統專機回國，國安會秘書長李大維從頭跟到尾。

「我當8年總統，沒有國安會秘書長與總統府秘書長同時出國的」，陳水扁表示，總統兩大幕僚長絕對要有一人留守國內，因應任何危機，結果兩人竟同時出國！

陳水扁也說，總統府副秘書長即可負責外交，隨總統出訪。沒有理由秘書長也要隨行。如果是為了外交，副祕書長去就夠了，但如果有其他選舉考量，需到美國張羅，不是單純拚外效，加減為了選舉， 那應該自費出國，另走行程，「有需省一個總統專機的飛機錢嗎？總統出去，妳也出去，這樣厝內是沒大人的」。