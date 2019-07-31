回擊卓榮泰 國民黨：寫臉書不如處理好兩岸關係

2019-07-31 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨指出，卓榮泰的三項提問，國民黨早已聲明，對於兩岸關係倒退，民間往來止步深感遺憾。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 中國大陸明天起全面停發到台灣自由行的通行證。民進黨主席卓榮泰今在臉書3問國民黨主席吳敦義，質疑「中國老大哥這麼早出手，意圖藉打擊觀光旅遊，直接介入台灣大選，公然幫國民黨助選，請問吳主席是笑納？還是繼續罵民進黨？還是敢為台灣請命？」國民黨今表示，卓榮泰與其在臉書上花時間質疑在野黨，不如多用心督促蔡英文總統處理好兩岸關係。

國民黨批評，蔡政府對兩岸關係，只能對中國大陸展現口頭上的強硬姿態，實際上根本「沒半步」。難道民進黨執政下，陷入僵局的兩岸關係，還需要國民黨來協助善後？若是如此，明年大選真的不如換國民黨來執政，或許這可能也是卓榮泰潛意識裡的心聲。

國民黨指出，卓榮泰的三項提問，國民黨早已聲明，對於兩岸關係倒退，民間往來止步深感遺憾。同時，也希望中國大陸，不要因為短期政治局勢變化，而限縮民間交流，進而影響兩岸之間的友好往來。

國民黨諷，顯然卓榮泰忙於處理黨內紛爭，未能有效掌握相關資訊。事實上，國民黨立場相當明確，絕不樂見兩岸民間往來止步，呼籲大陸應正視兩岸日常往來、經貿的直接交流，若限縮民間交流，恐影響到兩岸關係長遠穩定發展。也請卓榮泰在質疑別人之前，先思考自己是否已經善盡身為執政黨主席的責任與使命。