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時力開鍘高潞！即日起停權 建請開除黨籍

僑委會招募海外青年偏鄉教英語 嘉惠5000名學生

2019-07-31 20:39聯合新聞網 台北訊

僑務委員會委員長吳新興(前排左8)與海外青年英語服務營志工們合照。圖／僑委會提供
僑務委員會委員長吳新興(前排左8)與海外青年英語服務營志工們合照。圖／僑委會提供
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僑務委員會自7月1日起至7月26日止，舉辦為期一個月的「2019年海外青年英語服務營」，日前圓滿結束，本年服務營招募美國、加拿大、英國及澳洲546位僑界第二代青年志工返臺下鄉教英語，這群青年志工前往16縣市88所國中小學，讓5000名偏鄉學童獲得說英語機會，僑務委員會委員長吳新興特別感謝青年志工為臺灣偏鄉注入一股暖流，開啟臺灣偏鄉學童國際視野，為學習英語的人生歷程開啟了第一扇窗口。

吳新興表示，「海外青年英語服務營」結合僑界力量，鼓勵英語系國家的僑青來臺，前往偏遠國中小擔任英語教學志工，僑界第二代青年志工為臺灣孩子架起與世界接觸的語言橋樑，透過這個活動已在許多偏鄉小朋友的心中種下英語學習和國際化的種子。他鼓勵希望有更多的海外青年及機關團體，加入國內學童教育關懷列車，讓這項活動能持續推進並長久發展。

僑委會為讓海外青年有機會更貼近臺灣，同時也縮短臺灣城鄉英語落差，近年來與教育部、客家委員會及原住民族委員會聯手開辦「海外青年英語服務營」，今年已邁入第十四屆，在各界熱烈反應下，今年除了招募美、加地區華裔青年外，更擴及紐西蘭、澳洲等英語系國家，吸引優秀的海外華裔青年，經培訓後到國內教學資源缺乏暨家庭弱勢學生居多的偏鄉部落之國中小學，帶領暑期英語營活動。僑委會表示，今年辦理校數及嘉惠學童人數，再創歷年新高，也將英語營推向另一高峰。

當海外青年遇到本土小蕃薯，流利的英語夾雜生硬的中文，擦出了學習火花。擔任英語服務營，來自英國的青年志工姜威聯表示，「這次的英語服務營讓他能與臺灣的小朋友互動，是一次寶貴的經驗，雖然教英文不是一件簡單的事，但看到小朋友的成長，覺得一切都值得」；來自澳洲墨爾本的劉佩穎說，「這次的活動最大的收穫是與偏鄉學童們建立的深厚情感，呼籲海外青年如果有機會，一定要參加英語服務營，體驗跨國文化交流的感動！」

這群海外青年志工透過唱遊、海報、資訊融入教學等活潑的教學方式，引領偏鄉學童開口說英語，讓偏鄉小學生克服說英語恐懼。南投縣中寮國小學生簡英旂就說，「英語服務營活動的課程生動好玩，這是他第二次參加，以後如果還有機會一定再來跟外國的大哥哥大姊姊學英語！」

教學服務期間，臺灣偏鄉學校家長以及村民的熱情接待，也讓這群來自海外青年志工，感受到臺灣濃濃的人情味，留下永恆的回憶。

新北市和平國小教學實況，學童們專心聆聽志工教學。圖／僑委會提供
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桃園市芭里國小的學童們與英語志工在戶外互動，快樂學英語。圖／僑委會提供
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臺南市子龍國小學童們與英語志工一同學習打太鼓。圖／僑委會提供
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屏東縣枋寮國小學生們與英語志工一同逛超市，學習生活單字。圖／僑委會提供
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青年志工帶領彰化縣湖東國小學生出教室，在操場以生動活潑的方式教導英語。圖／僑委會...
青年志工帶領彰化縣湖東國小學生出教室，在操場以生動活潑的方式教導英語。圖／僑委會提供
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彰化縣西勢國小學生與青年志工玩扯鈴。圖／僑委會提供
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「2019年海外青年服務營」於26日舉辦結業式，僑務委員會副委員長呂元榮與志工們...
「2019年海外青年服務營」於26日舉辦結業式，僑務委員會副委員長呂元榮與志工們分享教學的喜悅。圖／僑委會提供
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