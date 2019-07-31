時力開鍘高潞！即日起停權 建請開除黨籍

2019-07-31 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量立委高潞‧以用。本報資料照 分享 facebook

時代力量立委高潞・以用國會辦公室助理涉嫌利用職務之便領取補助案，時力黨中央今召開第二次紀律委員會，會後做出停權決議，並建請開除黨籍，待黨代表大會確認通過後，就會正式除名，同時喪失其立委資格。

時代力量連續兩天召開紀律委員會，在昨天紀律委員會做出限時說明等3點決議後，高潞．以用曾主動與紀律委員聯繫。稍早紀律委員會中，除針對領取經濟部400萬補助一案，也討論今日再被爆料，助理陳恩澤未主動揭露國會助理身分獲得勞動部標案。李兆立表示：高潞助理申請補助案，經紀律委員會討論，認定其已違反利益迴避原則，違反時代力量創黨價值，且損害黨聲譽情節重大，決議對高潞以用停權處分，並提報黨代表大會與以除名。

紀律委員會並提出四點聲明。一、高潞・以用委員以紀律委員會委員執行職務有偏頗之虞，要求紀律委員會委員全數迴避。經紀律委員會做成決議無庸迴避，高潞委員以程序問題拒絕回答任何問題。

二、就本案是否涉及違法部分，本黨將移請主管機關調查。

三、時代力量黨公職人員應堅守政治操守與利益迴避基本原則，此乃時代力量創黨之核心價值。本案違背一般社會大眾對於公開透明、利益迴避之認知，顯已違反本黨紀律裁決規章第2條第9款「損害黨之聲譽情節重大者」及第20條第6款「黨員擔任黨職或公職人員，有其他重大違反公共秩序或善良風俗，並損害其政治操守之行為，致黨之聲譽受損者」。

四、紀律委員會依據本黨紀律裁決規章第16條之規定，決議高潞・以用委員即日起停權，並建請黨代表大會予以除名。

李兆立說明，高潞目前仍具立委身分，待黨代表大會通過後，才會失去黨籍，同時也失去其不分區立委資格。至於時力不分區立委遞補問題，李兆立說，會再釐清相關遞補人選的黨籍問題。