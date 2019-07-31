【重磅快評】納稅錢如此揮霍 綠朝真是滿地好康可撿？

2019-07-31 18:07 聯合報 主筆室



時力立委高潞．以用的助理被爆疑違反利益迴避獲取經濟部400萬元綠能補助，使得時代力量反成弊案的焦點。本報資料照片 分享 facebook 時代力量立委黃國昌窮追猛打總統專機私菸案，好戲連台，重創民進黨，沒想到「小小綠」的綠黨接續演出，爆料時力立委高潞．以用的助理陳恩澤疑違反利益迴避，獲取經濟部400萬元綠能補助，使得「小綠」時代力量反成弊案的焦點，一時陰謀論四起。

好玩的是，綠黨打的是經濟部400萬元的綠能補助，結果經濟部不動如山，倒是週刊再爆高潞．以用助理陳恩澤也標得勞動部勞動及職業安全衛生研究所的167.5萬元標案，勞動部二話不說，直接函送監察院，兩單位作法南轅北轍，也令人不禁納悶，綠朝真是滿地好康可撿，沒爆出來的還有多少？

兩單位的標案，其實手法是一樣的，經濟部今年一月公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單，其中「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」各獲得經濟部核定最高200萬元補助，這兩個單位都是高潞.以用前辦公室主任陳士章創辦，目前由現任辦公室主任陳恩澤負責，綠黨爆料後，經濟部馬上說過程合法，因為公職人員利益衝突迴避法是去年12月上路，該案是去年10月審查，所以沒問題。

至於勞動部的標案，高潞·以用的助理陳恩澤今年4月以「台灣原住民族人文關懷協會」名義，標得勞動及職業安全衛生研究所標案，今天被爆料後，勞動部一天之內即以陳恩澤投標時未揭露身份，涉違反「公職人員利益衝突迴避法」為由，迅速將全案函送監察院，並不排除終止契約。

陳恩澤以同樣手法得標，經濟部和勞動部的處理方式截然不同，其中顯有巧妙之處，高潞.以用在經濟委員會，助理的名字在投標書上，經濟部怎麼可能不買帳？花400萬只是買個保險，況且公職人員利益衝突迴避法是12月才上路，經濟部在上路前花公帑買保險，納稅人能奈他如何？

勞動部把全案函送監察院就比經濟部奉公守法？非也，這個標案是今年4月得標，公職人員利益衝突迴避法早已上路，勞動部如果當初就知道陳恩澤是高潞·以用助理，當然代誌大條，但這個時候沒有人會承認知情，大家心照不宣，事情沒有爆出來，案子照標錢照發，案子爆出來，那就不好意思，大家公事公辦。

只是，這個案子履約期限為今年4月至11月底，至今也執行三、四個月了，勞動部在招標時說不知道陳恩澤是誰？或許還可矇混過去，過了三、四個月還沒察覺，那就得好好解釋了。

經濟部說沒事，勞動部說有事，時代力量騎虎難下，如果不好好處理立委高潞・以用，枉費黃國昌打私菸案打得這麼認真，如今反被小小綠偷襲，甚至割走稻尾，那就得不償失；不過最倒楣的還是老百姓，納稅錢就這麼被公務員、民代揮霍分贓掉，還到處問百姓「減稅有感嗎？」。