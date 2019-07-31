伴侶劈腿後 黃捷：對我的好奇心不應導向同志被汙名化

2019-07-31 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



時代力量高雄市議員黃捷今天因同性伴侶當街與另一名女子摟抱，她決定結束這段不到一年的感情，而再度成了關注焦點，稍早她在臉書感謝大家對她的關注，表示她很好，相信比起她的感情生活，還有許多公共事務，例如「香港的現在」或「台灣的未來」，都更值得大家共同來關心。

黃捷說，一直以來，許多人問她有沒有對象、結婚了沒，她都不予回應，因為她不希望這些問題讓公共議題失焦。不會因為她沒生小孩，她推動公共托育的目標就會改變；不會因為她沒有結婚，就不懂一個家庭需要的社會協助；更不會因為性傾向是異性戀或同性戀，影響到她對婚姻平權的力挺和推動性別平等教育的堅持。

黃捷表示，她曾經有過異性伴侶，也曾經有過同性伴侶。但至今她仍相信，愛不分異同，愛情是很直接而誠實的感受，無須欺騙自己，也不須欺騙社會。

然而，社會對於同性伴侶的確存在許多偏見和不諒解，公眾人物要面臨社會輿論的壓力更是巨大，如今，媒體將她的私生活公諸於世，她也不會避諱，但社會對她的好奇心和窺探慾，不應該導向同志被污名化的結果，更不該用不實的報導，讓周遭的人承受社會的責難。