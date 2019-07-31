藍立委「推銷」民進黨政策 總統、閣揆臉書留言感謝

2019-07-31 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



政府推動托育補助新制將於明天8月1日上路，蔡英文總統稍早透過臉書宣傳新政策內容。無獨有偶，國民黨立委黃昭順、呂玉玲也在臉書宣傳這項政策，蔡總統及行政院長蘇貞昌也紛紛在兩人臉書頁面下留言感謝。

蔡總統向兩位國民黨立委說，好政策不分朝野一起推，歡迎大家來分享。蘇貞昌則說，謝謝委員對政院團隊的認同與分享，這是我們該做的。