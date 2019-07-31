厲害啦！黃昭順這則貼文 連蔡英文、蘇貞昌都留言肯定

2019-07-31 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



國民黨立委黃昭順今天在臉書貼文，「8/1新制上路，托育補助再加碼！」，不僅民進黨立委管碧玲正面分享，連蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都來留言。

托育補助新制明天上路，包括：2~4歲育兒津貼，每胎2500元；準公共幼兒園，月繳不超過4,500元；10年以上娃娃車，補助業者舊換新每輛30萬元。

黃昭順貼文指出，好康昭順報你知，全台家有小小孩，8月1日起每月權益記得申請，請至各區公所民政課辨理，帶以下證件即可辦理：雙証件，戶口名簿，郵政存簿影印。

蘇貞昌在下方留言，「感謝黃委員對政院團隊的認同與分享，這是我們該做的！」蔡英文也接棒留言，「好政策不分朝野一起推！歡迎大家來分享」。

管碧玲則在自己的臉書貼文，她有史以來第一次分享國民黨立委黃昭順的臉書，「正面分享喔」，因為黃昭順畢竟在宣傳小英政府的好政策，雖然小英、民進黨政府的符號都看不到，但總是從她的口中承認真是「好康」。

管碧玲也說，看黃昭順燦爛的笑容，特別製作了一個文宣來宣傳，可見這個政策實在是太好了啦！