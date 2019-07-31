韓國瑜周六到桃園拜廟 鄭文燦今搶先一步拜大廟

2019-07-31 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



農曆7月將屆，桃園市桃園區有百年傳統的慶讚中元文化活動將開跑，區公所今天在景福宮辦記者會，市長鄭文燦出席活動並到廟內參拜。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 農曆7月將屆，桃園市桃園區有百年傳統的慶讚中元文化活動將開跑，今年重頭戲將於14日登場，今年邀請15街庄、7大姓氏宗親的9輛水燈排車與陣頭隊伍從藝文廣場遶境，沿市區步行至桃園大廟景福宮祈福，依傳統水燈排車經過景福宮時，水燈排都要高高豎起向廟內神明行禮致意，隊伍再轉往成功橋南崁溪畔放水燈，由法師祈福，最後施放鞭炮煙火。

鄭文燦今天到景福宮出席桃園慶讚中元文化活動記者會，也在廟方人員安排下，與景福宮主任委員王炯村、市議員蘇家明、陳美梅、黃家齊、簡智翔、桃園區長陳玉明等人一同參香祈福，高雄市長韓國瑜展開地方拜會，將於周六、8月3日當天早上首度到景福宮參拜。

桃園區公所指出，農曆7月是思念祖先、普度無主孤魂的月份，桃園大廟逢中元節有水燈排遶境活動超過百年歷史，每年中元前戲的水燈排車遊行更是中元普度重頭戲，祈求民眾闔家平安，市府也大力支持保存傳統文化，今年特地安排記者會宣傳，邀民眾參與祈福。

鄭文燦說，早期桃園放水燈的地方位於大檜溪畔、永燈祠後方的水燈堀，現今則改到成功橋南崁溪畔，今年邀請包括15街庄、7大姓氏宗親的9輛水燈排車，以及各社區社團陣頭隊伍參加慶典，歡迎市民朋友共襄盛舉踩街，也祈求桃園各地平安，各大建設發展更順利。

今年參與活動陣頭共5個團隊，另在地社區發展協會也有5個團體以創意遶境方式參加。桃園區謝、林、簡、李、吳、黃、徐等7大姓氏宗親、桃園市政府及桃園市桃園15街庄中元慶典文化協進會共9台水燈排車，其中以市府水燈排車最壯觀，高26公尺、由360盏燈組成。