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陳麗娜證明許銘春領氣爆律師親訪費 許辦：與求償無關

2019-07-31 15:40聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議會石化氣爆善款調查專案小組召集人陳麗娜今天拿出證據證明許銘春事務所曾具領...
高雄市議會石化氣爆善款調查專案小組召集人陳麗娜今天拿出證據證明許銘春事務所曾具領律師親訪服務費，許銘春部長辦公室強調這與代位求償無關，國民黨人卻硬要與代位求償連結。記者楊濡嘉／攝影
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勞動部長許銘春有沒有涉及高雄市氣爆案律師事宜？高雄市議會石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形調查專案小組召集人陳麗娜今天拿出證據證明許銘春事務所曾具領8萬6000元律師親訪服務費。許銘春辦公室回應，那是氣爆之後高雄市政府為協助重傷者處理相關法律問題的「親訪服務費」，與氣爆代位求償案無關。

許銘春曾任高雄市新聞處長、法制局長、副市長，但她的律師事務所在氣爆之後參與「親訪服務」時，她未出任公職，是執業律師。

陳麗娜前天接受媒體訪問時談到許銘春有接有關氣爆的律師案，因其中有所謂許銘春標代位求償案的內容，許銘春氣得要告陳麗娜。陳麗娜說，她並沒有說許銘春標下代位求償案，只有說許參與「親訪服務」。陳麗娜今天拿出市府律師「親訪服務」的領款紀錄，指著上面的「許銘春律師事務所」大印說，許的確有領8萬6000元律師「親訪服務」費。

許銘春辦公室人員說，那筆費用與代位求償沒有關係，那是氣爆不久，市府為協助重傷、全力醫療及復建階段的重傷者處理法律而設，許那時沒有公職身分，這事也和代位求償沒有關係，這筆費用是事務所兩位律師共協助4個案子的親訪費，一個案子2萬元。

許銘春辦公室人員說，國民黨議員應該也知道「親訪服務費」和氣爆的代位求償律師費不一樣，卻一直要把這筆服務處和代位求償連結，令人不解。

許銘春氣爆高雄市
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