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郭台銘搭私人專機回來了 幕僚透露回台第一步

被中共逼到快不能呼吸！46％港人絕望 想移民台灣

郭台銘返國！專機抵松山機場後直接驅車返家

2019-07-31 15:36聯合報 記者林文義╱即時報導

郭台銘幕僚劉宥彤證實郭台銘確定抵達台灣。取自UDNTV
郭台銘幕僚劉宥彤證實郭台銘確定抵達台灣。取自UDNTV
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缺席國民黨全國代表大會的鴻海集團創辦人郭台銘動受關注，據三立新聞報導，原本傳出郭的專機今天清晨7時30分抵台，但後來郭團隊說消息有誤，不過剛剛傳出，松山機場下午兩點多有一架專機抵達，有人目擊郭台銘座車現身在松山機場，稍早郭台銘幕僚劉宥彤證實郭台銘確定抵達台灣，但郭已離開機場了，他下機直接返家，幕僚還沒有進一步訊息，他也要先看一下各媒體為他寫的劇本，粉絲見面會也一直在籌辦中。 

松山機場郭台銘專機
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