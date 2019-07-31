卓榮泰：反制紅色滲透是強化民主防衛

2019-07-31 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰會後表示，民主自由、人權法治是守護台灣最堅強的後盾，反制紅色滲透目的是為了強化民主防衛。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 民進黨今天中常會邀請中央警察大學公共安全系教授董立文以「因應紅色滲透之法制作為」為題進行專案報告，民進黨主席卓榮泰會後表示，民主自由、人權法治是守護台灣最堅強的後盾，反制紅色滲透目的是為了強化民主防衛。民進黨會加強反制紅色滲透相關修法的宣傳及溝通，以凝聚社會最大的共識。

卓榮泰說，近年來，中國積極投射威權銳實力，採取侵略性政策，利用民主破壞民主，對他國進行滲透，引起國際社會高度關注。美澳等國紛紛採取各項反制措施，包括修法強化反境外勢力干預等規範。

卓榮泰指出，台灣站在民主陣營，地處印太戰略的最前線，面對中國的文攻武嚇及滲透，我們首當其衝。多項國內外的研究顯示，中國利用媒體與組織、操控輿論及假訊息，企圖誤導、分化公眾意見，造成台灣社會內部的對立。

卓榮泰表示，為防範中國藉由「境外勢力」、「網軍」及「在地協力者」發展成為代理人的威脅，民進黨立法院黨團已經提出兩岸人民關係條例部分條文修正草案，作為健全法制的第一步。未來的修法方向，除了借鏡國外的立法經驗，明確化代理人之定義外，也會參考美國、澳洲的配套作法，訂定適合我國的規範，以避免紅色滲透對國家社會造成危害。

卓榮泰說，民主自由、人權法治是守護台灣最堅強的後盾，反制紅色滲透目的是為了強化民主防衛。台灣的民主是人民對抗威權爭取而來，時時刻刻必須與全民共同捍衛，絕不容許外來勢力的破壞。民進黨會加強反制紅色滲透相關修法的宣傳及溝通，以凝聚社會最大的共識。