影／郭台銘返台將見面談合作？柯文哲：等郭回來再說

2019-07-31 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姣琪 ╱即時報導



外傳鴻海前董事長郭台銘近日即將返台，「郭柯合作」話題再度掀起熱議，台北市長柯文哲今(31日)出席大直北安站公辦都更開工動土典禮，被媒體問及郭董回國後，雙方是否會在8月見面談合作，柯文哲語帶保留說：「回來再講啊！人都不在台灣」，記者追問他，若雙方見面是不是會公開透明，讓媒體及社會大眾知道，柯的回應也是一樣打太極，僅表示到時候有見面再跟大家說。

外界盛傳，柯文哲共有三條路可以選，第一條就是郭台銘不願脫黨，若柯出門參選就勢必要跨過28萬人連署門檻；第二條路如果郭台銘脫黨參選，柯文哲可能不會參選，並將目標放在與郭組黨，讓柯家軍進軍國會；第三條路是柯文哲先把台北市長做好做滿，靜待2024再捲土重來。針對「柯家軍進軍國會」一事，柯文哲認為，現在立院席次主要還是藍、綠兩黨，第三勢力有多大的空間？這也是他在思考的，且在必須想辦法導正目前「不正常」的兩黨政治。