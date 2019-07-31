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影／郭台銘返台將見面談合作？柯文哲：等郭回來再說

2019-07-31 14:27聯合報 記者潘姣琪 ╱即時報導

外傳鴻海前董事長郭台銘近日即將返台，「郭柯合作」話題再度掀起熱議，台北市長柯文哲今(31日)出席大直北安站公辦都更開工動土典禮，被媒體問及郭董回國後，雙方是否會在8月見面談合作，柯文哲語帶保留說：「回來再講啊！人都不在台灣」，記者追問他，若雙方見面是不是會公開透明，讓媒體及社會大眾知道，柯的回應也是一樣打太極，僅表示到時候有見面再跟大家說。

外界盛傳，柯文哲共有三條路可以選，第一條就是郭台銘不願脫黨，若柯出門參選就勢必要跨過28萬人連署門檻；第二條路如果郭台銘脫黨參選，柯文哲可能不會參選，並將目標放在與郭組黨，讓柯家軍進軍國會；第三條路是柯文哲先把台北市長做好做滿，靜待2024再捲土重來。針對「柯家軍進軍國會」一事，柯文哲認為，現在立院席次主要還是藍、綠兩黨，第三勢力有多大的空間？這也是他在思考的，且在必須想辦法導正目前「不正常」的兩黨政治。

柯媽媽何瑞英昨日到彰化宮廟參拜，柯媽媽透露，柯文哲日前赴雙城論壇，有打電話給她報平安，她曾問柯有沒有要選，柯文哲坦言「有準備」；柯文哲今天聽聞媽媽爆料，表情驚訝連講數次不會啦、不可能，更稱媽媽「很聰明不會失言」，但也拋出「準備是國民的義務，但是參選不是義務，它也是權力」，仍舊沒有說清楚到底是要不要參選。

鴻海前董事長郭台銘近日即將返台，「郭柯合作」話題再度掀起熱議，台北市長柯文哲出席...
鴻海前董事長郭台銘近日即將返台，「郭柯合作」話題再度掀起熱議，台北市長柯文哲出席大直北安站公辦都更開工動土典禮，受訪表示兩人見面與否，要等郭台銘「回來再講」。記者曾吉松／攝影
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柯文哲郭台銘
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