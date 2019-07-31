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高潞助理標勞動部案獲167.5萬 勞部：今函送監院調查

2019-07-31 14:14聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

時代力量立委高潞‧以用。聯合報系資料照
時代力量立委高潞‧以用。聯合報系資料照
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有媒體今揭露時代力量立委高潞·以用的助理陳恩澤，所負責社團「台灣原住民族人文關懷協會」，今年4月得標勞動部勞動及職業安全衛生研究所標案，但未揭露身份，涉違反「公職人員利益衝突迴避法」，勞動部今證實確有此標案，今天已經將全案函送監察院，並不排除終止契約。

勞動部發布新聞稿表示，有媒體揭露高潞·以用的助理涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」，經勞安所主動清查，其中108年度「原住民族勞工對職災之認知、態度及行為意向調查」研究案的得標廠商為台灣原住民族人文關懷協會，負責人為陳恩澤，決標金額為167萬5000元，履約期限為108年4月18日起至11月29日止，但該協會未主動在投標文件內據實表明其身分關係。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所長劉傳名說，勞安所除已依「公職人員利益衝突迴避法」第14條第2項及第3項之規定公開交易行為及身分關係外，對於該協會是否涉及「公職人員利益衝突迴避法」等相關規定，已函送請監察院，並將視標案契約內容及相關法規，不排除解除或終止契約。

勞動部也強調，本案是依科學技術基本法及勞安所科學技術研究發展採購作要點相關規定辦理採購作業，非屬政府採購法的招標作業，無須於政府電子採購網公告，勞安所依規定在勞安所科研採購網公開查詢。經清查，也僅有此案。

勞動部原住民高潞
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