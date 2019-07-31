大選近！ 陸傳8月1日起不發自由行通行證 陸客恐減70萬人次

2019-07-31 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



2020總統大選逼近，今傳中國大陸罕見限縮陸客來台自由行。旅行業者表示，往年中國大陸都是在選前三、四個月限縮團客數量，但這兩天傳出中國大陸將在8月1日停發自由行通行證，包括北京市、上海市、天津市等，研判47個自由行城市都會停發，預計今年下半年至明年2月大選結束前，大減70萬人次的自由行旅客。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，這並非中國大陸首度限縮自由行陸客，2015年底是首度發生，也是因應當時總統大選。因中國大陸非常重視此次大選，再發生一次並不意外。

旅行業同業公會全聯會召集人高洺塗，2015年那一次只有「放風聲」，但這次是對岸承辦單位大動作挑明說不發通行證，力道非常大，且管控的時間點也提早很多；當自由行人數控管下來，團客數量會更好操控，影響台灣大選意圖相當明顯。

觀光發展協會副理事長柯牧洲指出，旅行同業已經向對岸確認，包括北京市、河北省、天津市、山東省、吉林省、上海市、江蘇省、浙江省都已經停發通行證，研判全國都會是一樣情況。中國大陸過去都只限縮團體，此次停止發放個人通行證「非常、非常不正常」。

柯牧洲說，現在看起來只是影響自由行，但其實還會影響團客。因為旅行團組團時，最後收的客人會以自由行名義併到團體裡面，預計今年8月至明年2月將減少70萬人次旅客。

創新旅行社董事長李奇嶽說，蔡英文總統上任後，限縮陸客來台傳言從沒停過，這次也只是傳聞之一，「聽聽就好」。無論執政者是誰，只要遇到選舉年陸客就會縮減，因此今年第四季自由行及團客都會縮減。

觀光局副局長張錫聰表示，尚未收到正式消息，但確實已聽到相關傳聞。中國大陸過去限縮陸客，從來不會有白紙黑字正式公文，頂多口頭告知，即使台灣單位向其詢問，也不會有正面回應。但因之前已有許多陸客送審，即使傳言屬實，8月也不會立刻出現陸客銳減現象。目前觀光局無法預測何時會出現陸客衰退，靜待市場變化。