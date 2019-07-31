反送中效應？香港人申請居留台灣 今年增加近3成

2019-07-31 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



香港反送中事件持續延燒，內政部移民署發現，今年度香港人申請居留台灣的數量，每個月都比去年同期來的多，截至今日上午為止，相較於去年每月平均增加近3成，而光是7月份就比6月份多了114人，暴增42.3％。

根據移民署資料，今年度的香港居民居留申請數不斷提升，每個月都超越去年案例， 4月286例、5月260例、6月269例，7月更達到383例，申請數幾乎都超過去年同期五成，7月份更是比6月份多了114人，暴增42.3％。內政部長徐國勇就說，今年申請數量平均下來是增加29.8％，將近三成，而移民署的居留許可率也較去年增加57％。

反送中事件越演越烈，徐國勇說，許多香港人把到台灣來當作重要選擇，因為台灣的自由民主是香港人民所羨慕期待的，也抱持很高的評價，加上台灣跟香港居住環境比較相近，無論是飲食、交通、氣候等等也都熟悉，推測是今年申請居留的數量不斷增加的原因。

徐國勇說，香港人若移民台灣，也可望解決兩大問題，包括北中南的空屋率，以及技術人才缺工的問題，因為住的部分台灣房地產相較便宜，居住環境也相較寬敞、舒適；另外我國正在鼓勵高專人才、中階技術人才逐步歸化台灣，也盼這波香港居留潮能為我國注入人才能量。