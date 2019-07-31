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打不倒的香港：什麼是對家與自由的愛？

反送中效應？香港人申請居留台灣 今年增加近3成

2019-07-31 12:00聯合報 記者賴于榛╱即時報導

香港反送中事件持續延燒，內政部移民署發現，今年度香港人申請居留台灣的數量，每個月都比去年同期來的多，截至今日上午為止，相較於去年每月平均增加近3成，而光是7月份就比6月份多了114人，暴增42.3％。

根據移民署資料，今年度的香港居民居留申請數不斷提升，每個月都超越去年案例， 4月286例、5月260例、6月269例，7月更達到383例，申請數幾乎都超過去年同期五成，7月份更是比6月份多了114人，暴增42.3％。內政部長徐國勇就說，今年申請數量平均下來是增加29.8％，將近三成，而移民署的居留許可率也較去年增加57％。

反送中事件越演越烈，徐國勇說，許多香港人把到台灣來當作重要選擇，因為台灣的自由民主是香港人民所羨慕期待的，也抱持很高的評價，加上台灣跟香港居住環境比較相近，無論是飲食、交通、氣候等等也都熟悉，推測是今年申請居留的數量不斷增加的原因。

徐國勇說，香港人若移民台灣，也可望解決兩大問題，包括北中南的空屋率，以及技術人才缺工的問題，因為住的部分台灣房地產相較便宜，居住環境也相較寬敞、舒適；另外我國正在鼓勵高專人才、中階技術人才逐步歸化台灣，也盼這波香港居留潮能為我國注入人才能量。

按照目前趨勢，香港居留意願不斷提高，徐國勇說，如果香港申請居民達到一定程度，會再提出方案另外因應，只是目前都在負荷範圍內，內政部仍在研議中，等條件與時機成熟便會對外公布。

香港反送中民眾在網上發起「不合作運動」，一些示威者昨天早上在多個地鐵站阻撓港鐵列...
香港反送中民眾在網上發起「不合作運動」，一些示威者昨天早上在多個地鐵站阻撓港鐵列車關門，令列車無法開出，影響港鐵運作。 （美聯社）
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內政部長徐國勇。本報資料照片
內政部長徐國勇。本報資料照片
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香港移民署徐國勇反送中內政部
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