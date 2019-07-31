電火球只電韓國瑜不電柯文哲？ 行政院：蘇揆是被動回應

2019-07-31 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌近日不斷與高雄市長韓國瑜隔空口水戰，相對被台北市長柯文哲辱罵不要臉，蘇揆保持忍讓，明顯出現火力落差。行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇貞昌發言風格沒有改變，且都是因為被質疑，或是媒體提問，才會被動回應，而柯文哲先前有些情緒性發言很難回應、聽聽就好。

2020大選藍綠總統參選人並未互鬥，倒是蘇貞昌近日不斷與韓國瑜隔空開戰，無論是水果刀還是酒味，甚至是淹水等，都砲火猛烈不斷躍上版面；但若對象換成柯文哲，無論是雙子星案，或是柯文哲批評蘇貞昌不要臉，火力通通銳減。

談到韓國瑜就砲聲隆隆，Kolas解釋，蘇貞昌發言風格一直都是很直接、很淺白，人民都聽得懂的話，風格並未因為選舉將至而改變，且行政院或是蘇貞昌都不是第一時間評論高雄市政府的那個人，通常是韓國瑜批評、質疑時，蘇貞昌、行政院基於釐清事實，才會詳加說明。

Kolas說，其實蘇貞昌始終都是被動回應，不曾主動評論地方首長，盼外界思考一下因果關係，因為中央始終秉持預算不看藍綠、建設不分藍綠，對高雄更是始終保持強烈善意，盼韓國瑜未來相關言談可以基於事實，不要在誤會中或是尚未釐清的情況下就發言。