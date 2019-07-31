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黃捷遭劈腿！同性伴侶當街摟抱小三 兩人懇談後分手

不配合就是有問題？ 員警違法濫權vs.民眾妨害公務

【即時短評】寄生王朝 腐壞亡朝

2019-07-31 11:35聯合報 記者程平╱即時報導

國安特勤私菸案意外揭開民進黨政治酬庸「寄生華航」的裙帶地圖，前副總統呂秀蓮都說：「這些人怎麼都跑到華航去了。」其實民進黨自執政以來，派系搶位子醜態畢露，光是一個吳音寧就讓民進黨在去年大選中付出一定代價，但民進黨卻沒有記取教訓，搶位醜態變本加厲，政治凌駕專業，終將付出更大代價。

蔡英文重用陳菊及賴清德，在陳賴分別進入中央擔任要職後，「高雄幫」和「台南幫」更是一人得道，大舉北漂為官，其中「菊姐」的高市府人馬眾多，讓陳菊堪稱蔡總統之下、萬人之上，但交通部前部長吳宏謀、宜蘭縣前代理縣長陳金德及中華投資董事長李瑞倉等「高雄幫」接連引發爭議，也讓民進黨的酬庸人事備受質疑。

不過去年選前最經典的莫過於北農前總經理吳音寧，由於吳音寧的專業受到質疑，加上頻頻發言失當、行事爭議，讓這個蔡英文力挺的文青總座，被質疑是年薪250萬的高薪實習生，而吳也成為去年影響民進黨選情關鍵因素，讓吳音寧變成民進黨在選後優先拔除的「戰犯」。

只不過蔡政府很快就忘了舊傷，選後立即破格任命「口譯哥」趙怡翔外派駐美政治組組長，又被質疑跟對人就能三級跳月領超過20萬；更令人意想不到的，蔡英文竟找來蘇貞昌、陳其邁、林佳龍等人組成「敗選者內閣」，還打破任名無黨籍人士的慣例，強行讓李進勇出任中選會主委，就是要贏者全拿。

國安特勤私菸案爆發後，民進黨在航空相關產業的寄生地圖也被揭露，但事發至今也只有曾任民進黨元老邱義仁機要的羅雅美，及民進黨立委邱議瑩胞弟邱彰信被調職，其他寄生者還是繼續坐領高薪。總管總統府行政事務的陳菊，神隱8天後也只留下一句「如果有責任，不會逃避」，但就是不說會負什麼責任。

就算林佳龍積極追究華航的責任，但由於林佳龍在擔任交通部長後也讓交通部盡是「龍家班」，因此林佳龍的積極也被質疑是與把持華航的新潮流鬥法，還是難脫派系搶位大戰的影子。

一起私菸案，讓外界喚起蔡政府「滿城盡是吳音寧」的印象，民進黨一手建立「寄生王朝」，如果不徹底檢討，明年大選完，恐怕只能套用周杰倫的歌詞，「菊花殘、滿地傷」，徒留惆悵。

蔡英文總統針對國安特勤走私菸品案，在總統府長廊神情嚴肅向國人表達歉意。 本報資料...
蔡英文總統針對國安特勤走私菸品案，在總統府長廊神情嚴肅向國人表達歉意。 本報資料照
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