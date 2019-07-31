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黃捷遭劈腿！同性伴侶當街摟抱小三 兩人懇談後分手

從人性看郭柯配或柯郭配 胡幼偉看出這4點端倪

2019-07-31 11:33聯合報 記者林文義╱即時報導

前鴻海董事長郭台銘與台北市長柯文哲是否合作，傳言不斷，郭幕僚日前更現身北市府稱要建立溝通管道，引發聯想，國民黨高層則表示一直有跟郭台銘聯繫，相信郭台銘不會脫黨。文化大學新聞系主主任胡幼偉談郭柯配或柯郭配，大家算的是票數，他看的是人性。

胡幼偉說，關於郭柯的問題，現在看起來有點複雜。由於二人尚未最後表態，大家只能在各種可能的想像中猜測。

讓我們從目前看到的現象先感受一下。

1. 因為總統大選只錄取第一名，於是，參選，能有多少把握衝到第一名，絕對是關鍵性的考慮因素。除非，參選是為了達到其他目的，否則，如果看不到當選的可能性，理智上而言，沒有參選的理由。

2. 因此，郭柯遲遲不做最後決定，至少已透露ㄧ個訊息：他們到目前為止，還不覺得自己能夠穩當選。

如果他看出了這一點，在全台灣，必定也有其他人有同樣判斷。

但選舉很講求「勢」的營造。拖愈久不決定，愈會讓大家看出來「原來你沒把握嘛！」

當大家普遍有此印象後，郭柯的「勢」就完了！

3. 那麼，二人搭檔又如何呢？

首先無解的問題是：誰要做副的？

郭乃蓋世豪傑，又不是沒有自己的商業帝國，需要委屈自己去捧柯嗎？郭如果願意做副手，做老韓副手，會獲得更多授權做事，還是做柯某副手，柯會更敬重他？

那柯做副手呢？柯知道郭的霸王氣質，一旦做郭的副手，等於立刻要扮演小媳婦的角色。沒辦法啊！競選經費都是郭一人出的，你柯某出幾文錢？那還要廢話嗎？讓你做活的人形看板就算便宜你了，不然呢？還有意見嗎？

問題是，柯也是自視甚高的人。他如果願意當二把手，也不會死不肯加入民進黨，堅持出來自己開業了。

想想看那個畫面，如果郭柯配，記者必定會常去挑弄柯的「副手委屈情結」，什麼事都故意去問柯的回應。柯一擅自發言，馬上被郭K 一頓；都不講話，或是每次都說「這你要去問郭董」，然後記者們在一旁偷笑。請問，柯某受的了這個嗎？柯的幕僚受的了這個嗎？

還有一點很重要，這兩人如果聯手，不管怎麼配，一定雙方爭執不斷，一直鬧新聞！

為什麼？

因為，彼此都覺得，你為什麼要跟我配？不就是因為，你或我單獨出來，都贏不了嗎？

那麼，你兇什麼呢？為什麼都要聽你的呢？我們應該是要平起平坐才對啊！不然，你自己去選，不要來找我嘛！

但這就完了！

這是在打仗！整個部隊，一定只能有一個指揮中心，一個總司令！所以，不但是我要對你恭恭敬敬，我的幕僚，也要對你的幕僚恭恭敬敬才行。

做得到嗎？

做不到，那就是吵。死吵爛吵、狂吵猛吵，大事要吵，小事也吵。吵到海枯石爛、吵到地老天荒、吵到星垂平野闊、月湧大江流，吵到明明是床前明月光，也會疑似地上霜！

然後，記者一報導，整個就完了！

4. 所以，大家不要只是在算，郭柯配，對誰比較有利，對誰比較不利。

你不要忘了，郭、柯、郭的幕僚、柯的幕僚，他們都是眼睛長在頭頂上的人：他們都不是機器人。這不是靠AI 在打仗，這是兩群自我意識超強的人要磨合。

容易嗎？

有沒有聽過：一山難容二虎？

關羽、張飛、趙雲，哪一個武功不是遠遠超過劉備？但關張趙都永遠尊劉玄德為大哥，這才能組成一個團隊啊！

郭柯配？柯郭配？你們算的是票數；他看的是人性啊！

中國文化大學新聞系主任胡幼偉。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
中國文化大學新聞系主任胡幼偉。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
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