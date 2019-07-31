私菸案延燒 董氏：國門現漏洞 免稅菸應取消並漲菸捐

2019-07-31 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



國安局特勤私菸案，風暴持續延燒至今已邁入第十天。國安局少校警衛官吳宗憲22日經查獲走私萬條香菸，引發外界議論，台北地檢署並已介入偵辦外，此案也引發免稅菸品討論。

長期推動反菸的董氏基金會表示，機場免稅菸長久以合法掩飾非法，據財政部統計資料，台灣每年銷售約1.5億條完稅菸；而從免稅菸商提供資料顯示，每年約1500萬條免稅菸從機場攜入，不僅造成稅收損失外，也成為菸害防制大漏洞，認為政府應修法廢除機場免稅菸、並思考菸捐價格調漲問題。

董氏菸防中心主任林清麗表示，就她觀察這十天下來，政府對於私菸案的定調更改，從「超買」變「走私」，而機場的免稅菸制度，讓有心人士以合法掩飾非法，且是從國家機場大門大大方方攜入，如這次更牽涉國家安全問題。

林清麗說，這幾天基金會接到不少民眾來電，說一般民眾買每包菸都須付菸捐，但如私菸案般免稅品卻不必，賦稅上極度不公義；另外，私菸案一條獲利約550元，倘若今天挾帶的是體積更小、金額更高的毒品，豈不造成更大的社會安全問題？

她表示，她今天上午更接到學者致電請教，說此次私菸案所查扣的菸品，傳聞政府可能採取拍賣方式解決是否合理？她說，此舉與菸害防制法有所違背，故不建議且政府也不應這樣做，而應照以往模式全數銷毀。

而菸品稅制的調漲，林清麗說，依WHO與世界銀行等組織，為減少吸菸者免於菸害導致的各種疾病，都建議菸品零售價格的75％為菸稅，但台灣僅達55％；如澳洲、紐西蘭等國家一包菸折合新台幣約600至700元間，其中菸稅就近500元，台灣與這些已開發國家的菸價差距甚大，可見還有調漲空間。

林清麗說，依目前法律規定，入境旅客可合法攜帶一條免稅菸，但1500萬條免稅菸售量，竟與成人入境旅客總人數相當，但台灣目前為15%民眾吸菸，可見有明顯的超量購買闖關及其他違法問題。因此她建議政府應更強制執行一本護照僅能購買一條菸外，並修訂菸酒稅法，取消入境免稅菸的制度，讓長久以來的陋習消除；董氏近日也將召開記者會，呼籲政府重視此訴求。