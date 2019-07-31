國安私菸案持續追問買家 檢方偵訊人數破百人

2019-07-31 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



國安私菸案持續延燒，檢調積極介入偵辦，根據總統府和國安局提供的訂購名單，共有82人加8組代號訂購，而台北地檢署接連兩天偵訊菸品買受人，至昨天已偵訊67人，預計今日繼續偵訊其餘人員。據悉，不少訂購人下單的數量龐大，供述是替人「代購」，為還原完整團購流程，清查是否有轉售圖利，檢調不排除一併偵訊託人代購者，偵訊總人數恐破百人。

檢方為釐清是誰下令「開放」團購，決定派出2名主任檢察官、5名檢察官負責偵訊所有買受人還原真相，除名單上82人外，另有8組以英文代號的買受人訂購1262條菸，雖檢方先前已和吳宗憲作過比對、釐清，但至於8組代號背後是單一、多名買受人，或是代表某單位，及以代號訂購的原因等，也是檢調未來須釐清的重點。

據了解，檢方今天並未提訊吳宗憲和張恒嘉，而是持續偵訊訂購菸品的買受人，希望在本周內完成偵訊買受人；另因協助訂購菸品的華航空品處組長黃川禎上周被檢調約談後以20萬元交保，他供述是聽從長官指示辦理，檢調也不排除本周內約談華航更高層人員，釐清是誰指示機邊交貨、無限制數量預購菸品。