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黃捷遭劈腿！同性伴侶當街摟抱小三 兩人懇談後分手

國安私菸案持續追問買家 檢方偵訊人數破百人

2019-07-31 11:05聯合報 記者林孟潔╱即時報導

國安私菸案持續延燒，檢調積極介入偵辦，根據總統府國安局提供的訂購名單，共有82人加8組代號訂購，而台北地檢署接連兩天偵訊菸品買受人，至昨天已偵訊67人，預計今日繼續偵訊其餘人員。據悉，不少訂購人下單的數量龐大，供述是替人「代購」，為還原完整團購流程，清查是否有轉售圖利，檢調不排除一併偵訊託人代購者，偵訊總人數恐破百人。

檢方為釐清是誰下令「開放」團購，決定派出2名主任檢察官、5名檢察官負責偵訊所有買受人還原真相，除名單上82人外，另有8組以英文代號的買受人訂購1262條菸，雖檢方先前已和吳宗憲作過比對、釐清，但至於8組代號背後是單一、多名買受人，或是代表某單位，及以代號訂購的原因等，也是檢調未來須釐清的重點。

據了解，檢方今天並未提訊吳宗憲和張恒嘉，而是持續偵訊訂購菸品的買受人，希望在本周內完成偵訊買受人；另因協助訂購菸品的華航空品處組長黃川禎上周被檢調約談後以20萬元交保，他供述是聽從長官指示辦理，檢調也不排除本周內約談華航更高層人員，釐清是誰指示機邊交貨、無限制數量預購菸品。

總統府昨天公布行政調查結果，包含侍衛室、國安局、憲兵指揮部共有79人購買8074條菸品，其中侍衛室購買4999條最多，其次是國安局2625條，最大宗是1人訂購1000條以上，也是來自侍衛室。另外，北檢昨也指派兩名女檢察官赴桃園關務署，以證人約談查緝隊員、保稅倉庫業務管理承辦人，掌握案發當天查緝經過與免稅菸品法令問題。

檢方偵辦國安私菸案，持續訊問菸品買受人。圖／讀者提供
檢方偵辦國安私菸案，持續訊問菸品買受人。圖／讀者提供
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