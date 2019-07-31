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違反政治獻金法受罰類型 民眾超額捐贈最多

2019-07-31 11:03聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民政司提醒，政治捐贈務必掌握「資格」、「額度」、「期間」、「方式」4個小撇步，才...
民政司提醒，政治捐贈務必掌握「資格」、「額度」、「期間」、「方式」4個小撇步，才能捐得既合法又安心。記者／林麗玉攝影
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2020總統立委選舉，藍綠總統候選人已就定位， 隨著選舉時程接近，許多民眾會想透過捐贈政治獻金，支持喜歡的候選人，內政部統計，依據歷年資料，違反《政治獻金法》而受罰的類型，以民眾超額捐贈最多，其次是有虧損尚未彌補公司違法捐贈等情形，若違反，將依照《政治獻金法》規定，將按違反規定的捐贈金額處2倍以下罰鍰。

民政司提醒，政治捐贈務必掌握「資格」、「額度」、「期間」、「方式」4個小撇步，才能捐得既合法又安心。

民政司司長林清淇表示，政治捐贈者的資格，以個人、政黨、人民團體及公司為限，但未滿20歲國民、有虧損尚未彌補的公司、與政府有巨額採購或重大公共建設投資契約的廠商，以及大陸地區、香港、澳門或外國人民、法人、團體等，屬於不能捐贈的對象。

至於捐贈總額限制，「同一」候選人每年捐贈總額，個人不能超過新台幣10萬元，公司則是100萬元；「不同」候選人捐贈，個人不能超過30萬元，公司為200萬元。例如，民眾今年度只對1位候選人捐贈政治獻金，則捐贈金額不能超過10萬元；但如果今年對3候選人都有捐贈，總金額不能超過30萬元。

捐贈方式，林表示，捐贈者不得「以本人以外之名義捐贈」或「超過新台幣1萬元之匿名捐贈」；若超過10萬元以上的現金捐贈，必須要以支票或經由金融機構匯款來辦理。民眾在捐贈後，也請記得領取收據，可做為節稅證明，並維護自身權益。

另外捐贈期間，林提到，總統、副總統與立法委員候選人，分別自今(108)年5月20日及4月1日起可開始收受政治獻金，而收受截止日為投票日前1日，也就是明年1月10日，民眾如果想透過捐贈政治獻金來支持候選人，請在候選人的收受期間內進行捐贈。

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