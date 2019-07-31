周錫瑋：郭台銘曾說初選輸會接受 食言非英雄好漢

2019-07-31 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



鴻海前董事長郭台銘初選後動向不明，前台北縣長周錫瑋接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚的專訪指出，感覺郭台銘不會參選的機率達90%，畢竟郭台銘見過大風大浪，現在狀況是主角想下車，但是希望郭選的人還在叫，可他相信郭會有很強的判斷力也成熟穩重，不會意氣用事，因此在什麼樣的時間、場合可以讓郭很順心跟國民黨團結在一起，這樣的環境跟機會是需要營造的。

對於郭台銘先前曾說初選若輸會接受結果，周錫瑋表示，郭講的話大家都聽到也看到了，他非常佩服那個豪語，只是在江湖上闖蕩，要真的成為英雄好漢的話必須講話算話，否則就不是英雄好漢，可能會被江湖否定。

周錫瑋還說，郭台銘多次表明很愛中華民國，但如果因為脫黨或是某些做法害到中華民國選舉輸了，讓蔡英文總統這個只要台獨不要中華民國的人贏了，將與郭台銘心裡想法完全違背。

至於國民黨2020總統參選人高雄市長韓國瑜部分，周錫瑋說，大家最近對韓國瑜很多建議都是好事情，尤其民進黨盡量打，打得越兇越好，因為在民進黨執政糟的情況下，大家反而會看到韓國瑜優點，甚至同情韓國瑜，這樣選票反而會增加且選情越混亂，很難說對誰真的好，但韓國瑜初選時民調贏那麼多就是台灣民眾基層的聲音。

外界評估台北市長柯文哲有參選機會，周錫瑋則表示，本來覺得機率很大，但又未必見得，因為柯在民調都排不到第一，近日傳出郭柯互動，但郭台銘與柯文哲若合作是加分、減分還不一定。

周錫瑋還說，蔡英文2020若贏會離台獨越來越近，而國民黨若贏他說應秉持自己在初選曾提過的，應該主動拿著三民主義反攻大陸，因憲法上大陸是我國的領土，兩岸人民關係條例也如此寫，我國的民主比較正確，要讓大陸照我國的路去走，因為宗教、歷史，平常所用的語言與人文素養等等，我國還是比大陸強。

周錫瑋也堅持，兩岸應該要坐下來談，因為現在沒有什麼不能談的，且如果大陸談了又失信的話，我國就有正當理由反對大陸，但看看今日香港不管怎麼樣，依然很多國際會議香港都可以參加，也可以看看東、西德合併後狀況，重點是過程態度最重要，雖然民進黨一直說大陸欺壓、打壓我國，但是明明是蔡英文去挑釁大陸，這些可以從馬英九執政兩岸關係進步，蔡英文兩岸關係退步來看。