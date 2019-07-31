罵前瞻、領前瞻 王浩宇酸時力「嘴巴說不要 身體很誠實」

2019-07-31 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



綠黨桃園市議員王浩宇上午在臉書貼文，最可笑的是，時力立委高潞以用助理所申請的綠能補助預算，來自時代力量極力反對的前瞻計畫。審查前瞻計畫時，立委黃國昌曾大罵：「就一張紙，開什麼玩笑？這樣的東西審的下去嗎？」痛批前瞻預算浮濫，無法替這些計畫背書，時力黨團多次開記者會反對。